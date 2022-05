SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente Eldo Fanini ha convocato per oggi, sabato 28 maggio, alle ore 9, la seduta del Consiglio comunale. La seduta odierna prevede 10 punti all’ordine del giorno.

ORE 9.04 – Verificata la sussistenza del numero legale da parte del segretario generale Stefano Zanieri, il presidente Eldo Fanini apre ufficialmente il nuovo Consiglio.

ORE 9.07 – Proceduti nell’approvazione dei verbali della seduta precedente del 7 maggio (primo punto), si passa ad esaminare il secondo punto all’ordine del giorno: interpellanza a iniziativa dei consiglieri del gruppo consiliare “Europa Verde, Rinasci San Benedetto”, Annalisa Marchegiani e Paolo Canducci relativa alla modifica del regolamento per la concessione di aree da destinare allo spettacolo viaggiante in modo da limitare o vietare l’installazione di circhi e mostre con animali, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale presa nel settembre 2020 in favore dei circhi senza animali. La risposta dell’assessore Camaioni: “Il Comune non ha aree da destinare allo spettacolo viaggiante. Nella procedura per la concessione, il rappresentante della struttura circense deve presentare documentazione con rispetto delle linee guida Citas. La relativa licenza viene rilasciata solo alla presentazione della document richiesta. L’amministrazione comunale non può esimersi dall’attenersi alla legge 337. Siamo chiaramente contro il maltrattamento degli animali. Si attende il disegno di legge che vada a superare l’impiego degli animali nei circhi, attendiamo novità dal Parlamento”. Canducci: “Ad oggi la cosa grave è che non ci sono elenco riguardo i circhi e gli animali al loro interno. Il regolamento del 2007 obbliga il rispetto, bisogna controllare, non basta l’autocertificazione”.

ORE 9.19 – Terzo punto all’ordine del giorno: interpellanza a iniziativa dei consiglieri comunali del gruppo “Europa Verde, Rinasci San Benedetto”, Annalisa Marchegiani e Paolo Canducci relativa alle iniziative intraprese e da intraprendere per la forestazione urbana e per rendere sempre più sostenibile e verde la città di San Benedetto del Tronto. Il vicesindaco Capriotti: “San Benedetto ha aderito al progetto A_GreenNet, e la forestazione è una delle misure adottate in tale ambito: il nostro obiettivo aumentare ed accrescere la qualità degli spazi verdi e la nostra capacità amministrativa. Questo progetto ha la durata di 4 anni, è iniziato ad ottobre, e ha un importo complessivo di 3,6 milioni di euro. In questa direzione va l’incontro del prossimo giugno, per verificare l’approvazione delle misure per Piazza San Pio. Ci saranno diversi interventi di restauro dellei pinete e di rigenerazione del suolo: i più evidenti saranno il restauro delle pinete centrali (attorno a viale Buozzi), la microforestazione dell’area verde vicino alla Palestra Curzi e di quella in prossimità della scuola Cappella”. Canducci: “Oggi mi dice che non avete idea di come si faccia ciò, ma già me ne ero accorto. Volevamo sapere quello che farete voi, qual è il vostro progetto per la forestazione e per le aree verdi. La risposta è assolutamente insoddisfacente. Non bisogna inventarsi nulla, bisogna solo impegnarsi. Il progetto di cui ha parlato era stato già acquisito dalla precedente amministrazione”.

ORE 9.29 – Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Stefano Muzi a oggetto “ripristino corpi illuminanti presso i quattro obelischi ponte Albula”. Capriotti: “In questo momento non si interverrà per questioni di sicurezza, rinviamo dunque tale intervento”.

ORE 9.37 – Interrogazione a iniziativa del consigliere comunale Stefano Muzi a oggetto “ripristino area sgambamento cani presso parco ristori a Porto d’Ascoli“. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova recensione e cancelli dello stesso materiale. Le opere hanno avuto inizio il 24 marzo; gli operai del servizio manutenzione hanno proceduto al consolidamento del muro e al livellamento del terreno. Tali lavori sono stati completati nella seconda settimana di aprile. La riapertura dell’area avverrà entro il mese di giugno”. La replica di Muzi: “Abbiamo privato ai cittadini di far portare lì i propri cani per oltre 3 mesi: prima di procedere allo smantellamento bisognava capire i tempi di ripristino dell’area”.

ORE 9.44 – Sesto punto all’ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 – applicazione avanzo di amministrazione vincolato. Tra le misure proposte, 75 mila vengono destinati a prestazioni professionali e specialistiche connesse ai bandi Pnrr (di cui 4 mila per il sevizio di programmazione integrata digitale) , 134 mila euro circa per manifestazioni culturali, turistiche e sportive, 40 mila euro per la manutenzione degli impianti sportivi, 244 mila circa per un ulteriore finanziamento dell’incremento della spesa per la pubblica illuminazione. Inoltre, dall’incremento degli oneri di urbanizzazione si ricavano 76 mila euro per il potenziamento dell’area del campo sportivo “Rodi”, 24 mila euro per la manutenzione ordinaria del verde e 100 mila euro per la manutenzione straordinaria degli edifici comunali. L’assessore Pellei: “Una manovra importante, che abbiamo portato alcuni giorni fa in commissione e che ora portiamo in consiglio”.

Si apre la discussione. La consigliera Bottiglieri: “Non bisognava fare una commissione due giorni prima del consiglio. Leggendo le cose che avete accantonato, ho capito che i fondi per il Covid li utilizzerete in altro modo. Farete un’altra variazione di bilancio? Vorremmo avere prima i dati”. Il consigliere Fabrizio Capriotti chiosa: “L’amministrazione mette in campo risorse importanti per permettere una stagione estiva decente e per dare risposte ai giovani”. Pellei: “Questa manovra è di 1 milione di euro, il 5% è tanto. Ha elementi di politica amministrativa espansiva: risorse su turismo, cultura e sport, con l’accantonamento in previsione dell’aumento dei costi energetici”.

ORE 10.05 – Votazione della proposta di variazione del bilancio di previsione: 15 favorevoli, 9 contrari, il Consiglio approva.

ORE 10.06 – Settimo e ottavo punto all’0rdine del giorno: piano finanziario gestione rifiuti (Pef) – presa d’atto validazione ata- ato 5- ascoli piceno e approvazione del piano finanziario pluriennale del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 e Pef 2022; approvazione tariffe Tari anno 2022, scadenze rate di pagamento.

L’assessore Pellei prende la parola: “Dobbiamo darci obiettivi di un certo tipo su questo tema. Il Pef ha in sé questi obiettivi: incremento tendenziale raccolta differenziata, il miglioramento della razionalizzazione dei servizi operativi, il miglioramento della performance finanziaria per la gestione del servizio. Sappiamo che il nostro Comune produce annualmente 33 mila tonnellate di rifiuti, con una produzione superiore alla media provinciale, regionale, nazionale ed europea, legato alla tipologia di attività turistica. I rifiuti arrivano circa al peso di 704 kg pro capite, mentre la media è di 540 kg. 3 milioni saranno destinati allo smaltimento, 6.8 milioni destinato alle spese per la raccolta e pulizia delle strade. Il totale della stima per la spesa porta ad un valore di 9.7 milioni di euro, oltre Iva. Altro aspetto importante è l’implementazione di tre nuove isole destinate alla raccolta differenziata per le attività: le tre isole saranno posizionate entro il 15 giugno in via Mazzocchi, via Paolini, e in piazza Mar del Plata. Ci saranno isole ecologiche smart a cui l’utente potrà utilizzare attraverso una card apposita. Il passaggio ad una tariffa puntale è la strategia più efficace per ottenere i migliori risultati tra prevenzione e reciclaggio del rifiuto. Il perseguimento della tariffa puntuale genera vantaggi per il Comune (tariffa più equa, con il Comune che si distinguerà per correttezza virtuosità e trasparenza) e per il cittadino stesso (dobbiamo andare verso una diminuizione della quantità di rifiuti)”.

“La Tari – aggiunge Pellei – viene quantificata in base al Pef. La definizione della Tari dice che in base ad un’invarianza del costo, al netto di una variazione di base imponibile, si genererà al massimo l’aumento dell’1.08% per le attività commerciali. Per una diminuizione di 300 unità delle attività commerciali (non abbiamo la certezza delle nuove aperture) si produrrà una diminuizione media del 2,5% per tutti i contribuenti domestici”.

Il consigliere Traini annota: “La tariffa aumenterà per diverse utenze. Gli aumenti sono nella media, ma è anche vero che si sapeva che il problema ci sarebbe stato. Quanto inciderà il mancato fondo sulle utenze non domestiche? Il 20%? Bisognava parlarne prima per cercare di attenuare questo dibattito. Non voglio dare la colpa all’amministrazione comunale, ma il problema esiste e va affrontato. Forse è giunto il momento di rivedere l’impianto regolamentatore della Tari. Spero che si apra un tavolo di confronto su questa situazione; bisognerà sicuramente agire nelle opere di prosecuzione della raccolta differenziata”.