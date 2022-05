SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la bocciatura da parte della Lega Nazionale Dilettanti sul cambio campo per disputare la partita, in giornata odierna il Trastevere Calcio ha pubblicato un comunicato sull’acquisto dei biglietti.

Come dichiarato dalla società capitolina: “i biglietti saranno acquistabili presso i seguenti punti vendita: – Trastevere Store (via della Lungaretta 98/99), da venerdì 27 maggio alle 12 fino domenica 29 maggio alle 13 (orari Store: 11:00/19:30). – @Trastevere Stadium (via Vitellia 50), domenica 29 maggio, dalle ore 14. Il costo del biglietto è di 10 euro, gratis per i ragazzi dai 12 anni in giù“.

Dunque nessuna prevendita online per i tifosi rossoblù. Inoltre si è parlato e si stava prendendo in considerazione l’opzione di scambiare i due settori con il pubblico di casa che andrebbe a posizionarsi nel settore ospite mentre quello ospite nel settore locale.

Al momento, però, la decisione attuale prevede che sono 90 i biglietti disponibili per i tifosi rossoblù che andrebbero ad occupare il settore ospite. Seguiranno aggiornamenti.