SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si interrompe ai quarti di finale il cammino play-off della Happy Car Rsv.

Mercoledì 25 maggio, al ‘PalaCurzi’ di San Benedetto, si è disputata la gara di ritorno dei quarti di finale play-off tra Happy Car Rsv e Bertuccioli G. Real Bottega Volley. Il pesante 0-3 incassato sabato a Morciola di Colbordolo nel match di andata costringeva i rossoblù ad un solo risultato, tre punti che però non sono arrivati. I ragazzi di coach Netti infatti, dopo un buon inizio di gara che aveva portato il punteggio sul 2-0, hanno subìto la grande rimonta degli ospiti che, complice la stanchezza fisica e mentale dei Rivierini, sono riusciti nell’impresa di ribaltare il risultato e portarsi sul 2-3 finale (25-22; 25-21; 14-25; 12-25; 9-15).

Happy Car Rsv: Cameli D., Cameli M., Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti);

Bertuccioli G. Real Bottega Volley: Adelusi Raymond, Andruccioli, Ceccolini, De Luca, Domenicucci, Galli, Giordano, Gregori, Mezzolani, Pais, Pedini, Pulzoni, Romani, Sanchioni, Tomassoli, Vagnini A., Vagnini M. (All. Romani).

Così ha commentato l’incontro il coach dei rossoblù, Rocco Netti, nell’intervista post-match: “Una discreta gara la nostra. Siamo arrivati a questo momento delicato della stagione con diversi infortuni e acciacchi. Di fronte a noi comunque una squadra giovane che ha fatto della freschezza atletica l’arma vincente. Nonostante ciò, sono abbastanza soddisfatto della gara. In questo momento sarebbe stato difficile fare di più. Facciamo tesoro di queste importanti esperienze di questa stagione – ha proseguito il coach – per capire i nostri errori, valutare i nostri progressi e per pianificare la prossima stagione in maniera migliore, cercando di rimanere focalizzati sull’obiettivo della crescita e del miglioramento dei risultati”.

Poi ha concluso: “Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo, già lunedì ci sarà un incontro con la dirigenza e i ragazzi per iniziare a buttare giù le basi per la prossima stagione. Ringrazio la società, lo staff tecnico e quello dirigenziale per questa stagione che, seppur non ha dato i risultati sperati, è stata importante, impegnativa e bella, e così non sarebbe stato senza l’apporto dello staff e degli atleti”.

Anche la Farmacia Amadio Rsv, nonostante una buona prestazione, non è riuscita a portare a casa i tre punti.

Al ‘PalaCurzi’ finisce 1-3 (15-19; 10-25; 20-25; 27-29) il primo appuntamento dei quarti di finale play-off tra Farmacia Amadio Rsv e Team 80 Gabicce-Gradara. Una gara difficile, come ci si aspettava, con le Rivierine che, dopo essere riuscite ad aggiudicarsi il primo parziale, hanno subìto il ritorno delle ospiti. Ottimo, comunque, l’atteggiamento e la stessa prestazione messa in campo dalle rossoblù. Gara di ritorno prevista per sabato, alle ore 19, al ‘Bcc Palas’ di Gradara.

Farmacia Amadio Rsv: Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Liebner, Palestini, Speca C., Speca G., Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi);

Team 80 Gabicce-Gradara: Bricuccioli, Cecco, Franchi A., Franchi E., Fronzoni, Leonardi, Magalotti, Marinelli, Padovani, Pasquini, Pivi, Ricci, Romano (All. Giulianelli).

Soddisfatto Paolo Tassi, coach della Farmacia Amadio Rsv: “Poco da recriminare. Abbiamo regalato da due set, ma il valore dell’avversario lo conoscevamo. Dopo un buon primo parziale da parte nostra, nel secondo e terzo parziale sono uscite fuori loro. Nel quarto set ce la siamo giocata fino alla fine ma non abbiamo sfruttato i due set point a nostra disposizione: da lì ci hanno ripreso, abbiamo preso un rosso (severo da parte dell’arbitro). Brave loro comunque, sono una squadra esperta e ben strutturata. Usciamo sconfitti a testa altissima. Sappiamo che il ritorno sarà durissimo, anche perché ci servirà una vittoria da tre punti. Andremo lì e giocheremo alla morte, come abbiamo fatto oggi. Venderemo cara la pelle, ci piace giocare questo tipo di partite perché esalta noi e le nostre caratteristiche”