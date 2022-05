SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo spettacolo in programma al Concordia di San Benedetto del Tronto. Martedì 31 maggio, alle ore 21, sarà in scena “Sera ‘e Maggio – Narrazione per canzoni“, a cura dell’associazione VisionAria in coproduzione con il comune di San Benedetto del Tronto.

L’idea di questo spettacolo parte da un napoletano verace, Ettore Picardi, e uno di affezione, Francesco Tranquilli, e segue le vicende di una coppia nella Napoli di inizio secolo scorso attraverso le canzoni più famose del repertorio classico, narrate e commentate da due personaggi tradizionali dell’immaginario partenopeo: ‘o Munaciello e la sirena Partenope. Alla chitarra il Maestro Antonio Miceli, anche lui napoletano doc, pur se marchigiano di adozione, e al flauto Eleonora Nobilioni; i due interpreti vocali saranno Francesco Tranquilli, nel ruolo di Edoardo, e Valentina Pacetti, nel duplice ruolo di Reginella/Bammenella e di Anna Rossi.

“Volevamo mettere in luce il valore letterario, oltre che musicale, dei grandi classici della canzone napoletana fra Ottocento e prima metà del Novecento. Pezzi che tutti conoscono a orecchio ma pochissimi comprendono, appagati dalla bellezza delle melodie. Ma le canzoni napoletane classiche hanno quasi tutte un nucleo drammaturgico forte, sono veri e propri monologhi in tre atti (o strofe), portano sul palco dei personaggi veri il cui stato d’animo cambia nel corso della canzone, basti pensare a capolavori immensi come Dicitencello vuje o Voce ‘e notte che, infatti, fanno parte dello spettacolo – hanno dichiarato gli autori. “Da qui, siamo arrivati a costruire un vero e proprio copione teatrale, che alterna momenti comico-brillanti di recitazione, affidati a Ettore Picardi e a Rosalia Della Gatta, a canzoni (sette classiche, più due inediti: Pianefforte ‘e notte di Di Giacomo messa in musica da Francesco Tranquilli e Addo ‘o scuro, versione in napoletano di Greensleeves scritta da Ettore Picardi). Ci siamo ben tenuti lontani, però, dalla tradizionale forma di teatro popolare napoletano di fine ottocento, la “sceneggiata”, una sorta di operetta di stile verista e dal finale spesso tragico. L’ispirazione è stata, invece, la storia, davvero romanzesca, di Edoardo Nicolardi (uno degli autori di Voce ‘e notte) e del suo amore in apparenza impossibile per la bellissima Anna Rossi – hanno chiarito.

Ingresso: 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 328 4283302.