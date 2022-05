FERMO – Carabinieri in azione negli ultimi giorni.

I militari del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un 56enne abruzzese, come riportato in una nota stampa giunta in redazione il 27 maggio dall’Arma, per una truffa online ai danni di un cittadino fermano.

Inevitabile il provvedimento dopo gli accertamenti compiuti con scrupolo e precisione.