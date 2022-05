ALBA ADRIATICA – Tutto è pronto allo stabilimento balneare “Al Faro” per il torneo nazionale under 15 di beach rugby in programma il 28 maggio. La manifestazione è organizzata dalla Beach Sport in collaborazione con la Fir (Federazione Italiana Rugby) Abruzzo che si è messa a disposizione curando tutta la parte tecnica dell’evento. Saranno presenti 9 squadre in rappresentanza di tre regioni. Abruzzo, Lazio ed Umbria.

Non ci saranno le Marche per problemi organizzativi interni di alcune società marchigiane. Questi i team giovanili: Rugby Experience 1, Rugby Experience2, Avezzano 1, Avezzano 2, polisportiva Abruzzo, Pescara Rugby, Teramo Rugby, Ternana Rugby, Arieti Rugby Rieti.

Le squadre sono state suddivise in tre gironi. Nel girone A troveremo Rugby Experience 1, Avezzano 1 e Ternana Rugby.

Nel girone B ci saranno Rugby Experience 2, Teramo Rugby, Polisportiva Abruzzo.

Nel girone C invece Pescara Rugby, Avezzano 2 e Rieti.

Essendo un torneo giovanile di beach rugby i tempi di gioco saranno di 10 minuti con un intervallo di tre minuti. Si inizia a giocare alle ore 16 con la gara iniziale Rugby Experience 1 – Avezzano Rugby 1.

Sicuramente ci sarà tanto divertimento in spiaggia apprezzando la sportività dei giovani rugbisti. Per un giorno Alba Adriatica sarà la capitale le beach rugby giovanile.