SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 27 maggio in Riviera.

Incidente stradale a San Benedetto del Tronto sulla Statale 16 in zona Ragnola vicino alla caserma della Guardia di Finanza.

Sono stati i finanzieri, infatti, ha prestare i primi soccorsi alle persone rimaste coinvolte e a spegnere le fiamme che stavano divampando da uno dei due mezzi dopo l’impatto.

Sul posto, poco dopo, anche il 118 per le cure mediche e i pompieri per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Rilievi e gestione della viabilità, al lavoro le Forze dell’Ordine.