SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda che il 16 giugno sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto Imu dell’anno 2021. La scadenza è nazionale e non può essere prorogata dall’ente.

L’Imu è un tributo in autoliquidazione, ovvero è il contribuente a dover provvedere autonomamente o con l’ausilio di un centro di assistenza fiscale – Caf, di un patronato sindacale o di un commercialista, al calcolo e al pagamento dell’imposta. A ulteriore supporto dei contribuenti, il Comune di San Benedetto del Tronto ha attivato il portale “Cityportal” accessibile dalla homepage del sito comunale www.comunesbt.it (percorso “Servizi On line – Tributi”) oppure digitando l’indirizzo https://cityportal.comunesbt.it/cityportal/Login.jsf.

Tramite il portale, in cui si entra con Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, è possibile visualizzare le proprie posizioni Imu presenti nella banca dati del Servizio Tributi, consultare la propria posizione e stampare i modelli F24 per effettuare i versamenti. Sono inoltre disponibili su internet alcuni servizi gratuiti che facilitano il calcolo e la produzione dei modelli F24 attraverso l’inserimento della rendita catastale e delle aliquote di riferimento.

Per l’annualità 2022 le aliquote Imu sono rimaste invariate rispetto al 2021, si aggiunge l’esenzione dal versamento per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice. Si sottolinea che il Servizio Tributi non invierà con nessun mezzo conteggi o calcoli e che dati e importi devono essere sempre verificati, essendone il contribuente l’unico responsabile.