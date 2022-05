SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la vittoria ottenuta nella semifinale play-off contro il Tolentino, i rossoblu affronteranno il Trastevere in finale.

In giornata la società di Renzi e quella capitolina si sono incontrati per accordare il cambio campo per la disputa del match al “Riviera delle Palme”.

L’accordo tra le due società era stato raggiunto ma la Lega Nazionale Dilettanti si è imposta date le richieste di altre società di Serie D.

Poco fa abbiamo contattato la società del Trastevere e ci è stato confermato che il match si disputerà al “Trastevere Stadium” alle ore 16 di domenica 29 maggio. Al momento non è stato chiesto il cambio di orario e seguiranno aggiornamenti a riguardo.