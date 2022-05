CUPRA MARITTIMA – Saranno due importanti registi a concludere la stagione degli ospiti al cinema Margherita di Cupra Marittima.

Venerdì 27 maggio, alle ore 21,15, l’appuntamento è con il regista sambenedettese Paolo Consorti che, dopo aver ricevuto prestigiosi riconoscimenti, arriva nel Piceno con “Havana Kyrie“, pellicola che ha ricevuto il premio come miglior film presso il Chicago Film Award 2020, il Global Indian Film Festival 2020, l’European Cinema Festival Madrid, il Festival de Cine Independiente San Antonio 2021 e il World Festival Corrientes Argentina del 2021, oltre a menzioni speciali. Paolo Consorti è il quinto autore marchigiano di respiro internazionale ospite al cinema Margherita, una scelta non casuale, ma atta a sottolineare il potenziale del nostro territorio.

Franco Nero, protagonista del film, ha ricevuto, per la sua interpretazione, il premio Anna Magnani come miglior attore internazionale. Altri attori nel cast sono Ron Perlman, Jorge Perugorria e, tra gli italiani, Luca Lionello e Federico Pacifici. La storia racconta di un vecchio maestro rossiniano in crisi che si ritrova, suo malgrado, a dirigere un coro di bambini a L’Avana. Il suo carattere burbero e austero dovrà fare i conti con i colori e l’allegria cubana, ma anche con un fugace, ma importante, passato vissuto nell’isola.

Martedì 31 maggio, alle ore 21,15, sarà ospite Francesco Montagner, che presenterà il suo film “Brotherhood“, premiato con il Pardo d’Oro al Locarno Film Festival, uno dei massimi riconoscimenti della sezione Cineasti del presente. Montagner sarà presente in sala anche per rispondere alle domande del pubblico. Previste anche altre due proiezioni del film lunedì e mercoledì alle 19,15.

Un docufilm che ha coinvolto il regista in quattro anni di riprese, durante le quali Francesco Montagner è stato in Bosnia, nel villaggio della famiglia Delić, dopo aver saputo da un servizio televisivo di tre ragazzi lasciati soli da un padre integralista e severo, poi accusato di terrorismo. Un film sull’adolescenza e sulla lotta di tre fratelli per affermare se stessi fino a raggiungere la virilità in un ambiente ostile. Francesco Montagner, classe 1989, è docente di regia del documentario nella più importante scuola di cinema di Praga, il Famu, dove si è anche diplomato. Nel 2014 ha diretto e prodotto “Animata resistenza“, documentario su Simone Massi, premiato con il Venice Classics Award come miglior documentario sul cinema.