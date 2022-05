PEDASO – Alcuni giorni fa era avvenuto un grave episodio lungo la costa.

A Pedaso un’auto del Comune aveva preso fuoco e le fiamme avevano danneggiato anche un mezzo vicino della Polizia Municipale. Ai pompieri e alle Forze dell’Ordine era parso fin da subito di un’azione dolosa.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo e di Pedaso hanno immediatamente attivato le indagini che hanno portato all’identificazione del responsabile e piromane.

Si tratta di un 29enne, nordafricano di origine e residente a Pedaso, rintracciato poi nella vicina provincia di Ascoli Piceno.

L’uomo è stato denunciato per il reato di danneggiamento causato da incendio, indagini ancora in corso, secondo quanto riportato da una nota dell’Arma giunta in redazione il 26 maggio, sul movente.