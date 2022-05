Knoflach 9 Il migliore in campo dei rossoblu, è il più decisivo ai fini del risultato. Prende anche l’imprendibile: al 5′ pt respinge una conclusione violente di Capezzani, compie due miracoli uno al 77′ e uno all’86’ levando dall’incrocio due conclusione sotto al sette di Miccoli. Miracoloso.

Lorenzoni 6,5 Partita di cattiveria agonistica e di tanta corsa. Al 50′ viene ammonito dopo una mischia accesa dopo un fallo di Tortelli ai suoi danni. Forse lascia qualche spazio di troppo nel primo tempo a Capezzani che va alla conclusione.

Conson-Tomas 7+ Il muro rossoblu regge anche grazie al loro contributo, per vie centrali non si passa e si sacrificano su ogni pallone giocando di anticipo mettendo in mostra la propria fisicità. Diga.

Pica 6,5 Posizionato sulla corsia di sinistra prova a proporsi sulla propria fascia nel primo tempo crossando al centro dell’area. Tanta grinta da parte sua nei contrasti ma delle volte si lascia sfuggire l’uomo che ha la possibilità di inserirsi in area, sbaglia alcuni passaggi e rimesse laterali.

Angiulli 7,5 Gioca inizialmente da mezz’ala e conclude la gara da mediano. Nel primo tempo soffre un po’ il gioco del Tolentino ma nel secondo tempo è artefice di una prestazione con i fiocchi e nel finale il suo lavoro è prezioso: serve l’assist a Lisi, ferma sul nascere le azioni dei padroni di casa e subisce tanti falli che permettono ai rossoblu di guadagnare tempo e difendere il vantaggio in attacco. All’83’ procura l’espulsione di Nonni.

Zanazzi 7 Prestazione encomiabile del classe 02′ che prosegue il filotto di buone partite disputate. Da battaglia al centro del campo ed è bravo a replicare la sua specialità: gli inserimenti.

Buono 6,5 Quando può cerca di giocare palla a terra per avanzare fino alla metà campo dei cremisi ma spesso non gli viene permesso per via del pressing avversario. Soffre la fisicità degli uomini di Mosconi nei contrasti aerei e delle volte manca di precisione nei passaggi ma va apprezzata la sua abnegazione e il suo impegno. Viene ammonito e al 72′ esce per fare posto ad Amoruso.

Lisi 8 Dopo tante belle partite giocate dove forse gli è mancato solo il gol, il classe 01′ si conferma ancora una volta l’uomo sulla quale la Samb può contare. è sempre imprevedibile ed è ottimo il suo inserimento verso il secondo palo che al 48′ gli permette di deviare il pallone sotto porta segnando il gol del vantaggio. Assolutamente da riconfermare per il prossimo anno.

Fall 6,5 Viene marcato da un difensore fisico come Nonni ed è stata una gara di sole sportellate e inserimenti sul filo del fuorigioco. L’attaccante senegalese al 43′ prova ad impensierire Bucosse con un colpo di testa ma viene respinto. Come a Pineto è il primo difensore del vantaggio e tiene il pallone lontano dalla porta di Knoflach.

Cardella 6,5 Non è autore di tiri pericolosi che impegnano Bucosse ma fa il lavoro “sporco” cercando di far salire i compagni. è fondamentale la sua copertura del pallone e il passaggio che serve l’inserimento di Angiulli in occasione del gol.

Amoruso 6+ Subentra al 72′ al posto di Buono, mantiene la posizione e rimane in copertura.

Di Domenicantonio 6,5 Entra al posto di Lorenzoni ed è molto ispirato. La sua freschezza e le sue giocate personali, con le squadre molto lunghe e con i cremisi che dovevano segnare, sono preziose e creano situazioni pericolose. All’88’ va vicino due volte al raddoppio con due conclusioni dal limite con il sinistro che Bucosse respinge.

Ferri Marini sv Sostituisce Cardella a partire dall’86’ e gioca gli ultimi minuti di gara.

Alfonsi-Visi 8 Nonostante alcune partite giocate durante l’anno non siano state entusiasmanti, i rossoblu la maggior parte delle volte sono riusciti a portare dei punti a casa. Si possono discutere tante cose ma mi ha colpito una cosa, che probabilmente è mancata nel corso degli anni. Parlo di mentalità vincente, il duo è riuscito a lavorare molto bene sotto l’aspetto psicologico dei calciatori e spesso questo ha permesso alla Samb di ribaltare le partite e vincere. Una di queste partite è quella di ieri, con i cremisi che meritavano il vantaggio nel primo tempo ma alla prima occasione e forse al primo vero tiro pericoloso il punteggio è stato sbloccato. Non era semplice andare a Tolentino e portare a casa l’unico risultato utile per approdare in finale ed è incredibile quello che sta facendo questa squadra. Era impensabile arrivare in finale play-off ad inizio stagione, anche se serviranno a poco, ma non c’è nulla da perdere. Manca l’ultima domenica della stagione e adesso è tempo di pensare a concludere questo cammino impensabile.