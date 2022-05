FERMO – Forze dell’Ordine in azione nelle ultime ore.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, hanno denunciato due persone nel Fermano per occupazione abusiva di un appartamento e allaccio illegale per l’energia elettrica.

Dopo gli accertamenti eseguiti dai militari, come riportato in una nota stampa giunta in redazione dall’Arma il 26 maggio, sono scattati gli inevitabili deferimenti.