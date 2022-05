San Benedetto, il semaforo sulla Statale 16 sarà disattivato in certe fasce orarie

Il semaforo all'incrocio con via dei Lauri e via San Pio X sarà disattivato dalle 7.30 alle 9, dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 20. Rimarrà comunque lampeggiante come segnale di prevenzione