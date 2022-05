TOLENTINO – Dopo la grande vittoria della Samb a Tolentino abbiamo intervistato ai nostri microfoni i due presidenti Roberto Renzi e Marco Romagnoli.

Renzi: “Noi non vinciamo mai in modo semplice, giochiamo sempre al cardiopalma. Faccio i complimenti al Tolentino perché ha una squadra giovanissima che ha fatto un bel campionato, oggi i ragazzi sono stati fenomenali, Tobias su tutti. I tifosi? Oggi è sembrato di giocare in casa, orgoglioso di avere una tifoseria così. Possibilità di giocare a San Benedetto col Trastevere? Ci sono stati dei contatti prima della partita, sicuramente potrà essere un bene per noi. Lisi? È un giocatore nostro, vogliamo trattenerlo, qui tutti si trovano bene e vogliono restare”.

Romagnoli: “I miei ragazzi hanno giocato a testa alta fino alla fine, abbiamo mancato diverse palle gol che avrebbero potuto portarci avanti. Devo ringraziare tutto lo staff e i calciatori per una stagione fantastica. Siamo partiti con l’obiettivo di salvarci e per una parte di campionato stavamo persino per impensierire la Recanatese al primo posto. Era tanto tempo che non si vedeva uno stadio così pieno e ringrazio tutto l’ambiente per questa emozione. Prossimo anno? Ci penseremo da domani, siamo una società piccola e come prima cosa l’obiettivo è confermare il mister e i giocatori, che hanno qualità umane rare per il mondo del calcio. Chi tifo per la finale? Credo che la Samb sia la squadra da battere in questo momento. I rossoblu non c’entrano nulla con la Serie D”.