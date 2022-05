TOLENTINO – Dopo la vittoria sofferta nella semifinale play-off per 0-1 contro il Tolentino, abbiamo intervistato i due mister Sante Alfonsi e Andrea Mosconi e il trequartista rossoblu Vincenzo Lisi.

Alfonsi: “Ringrazio il Presidente per avermi dato fiducia, è sempre stato vicino alla squadra. L’abbraccio coi tifosi? Sono stati fantastici è una piazza stupenda e la vittoria è per loro. Vincere a Tolentino non era facile, è stata una vittoria di gruppo. Da terz’ultimi che eravamo a dicembre ci stiamo per giocare una finale play-off. Ora vogliamo chiudere in bellezza”.

Mosconi: “Era già un miracolo arrivare fin qui, abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra. Siamo una banda di ragazzi, abbiamo combattuto da eroi, sono orgoglioso di aver condiviso il campo di battaglia con i miei calciatori. Come partita non c’è stata storia, loro hanno segnato sull’unico contropiede, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Le espulsioni? Credo che l’arbitro abbia espulso me come punto di riferimento nella mischia. Trastevere-Samb? Se si dovesse giocare a San Benedetto sarà una grande occasione per i rossoblu, che davanti al proprio pubblico ha sempre fatto bene”.

Lisi: “Siamo contenti di essere arrivati fin qua, ma non è il momento di fermarsi. Il primo tempo non è stato facile, poi è arrivata la palla giusta e sono riuscito a metterla dentro. Questo è l’anno in cui sono maturato di più anche sotto l’aspetto realizzativo. Voglio rimanere alla Samb perché giocare qui è un onore. La società non ci fa mai mancare nulla e ci permette di esprimere il meglio di ognuno di noi. Dedico la vittoria a mia sorella, alla mia famiglia e a questa fantastica piazza”.