TOLENTINO – Tutto pronto al “Della Vittoria” per Tolentino-Sambenedettese, sfida valida per la semifinale play off del Girone F di Serie D.

Il colpo d’occhio dei tifosi rossoblu nel settore ospiti dello stadio “Della Vittoria”.

NOTE

Campo in buone condizioni, circa 800 i tifosi rossoblu giunti da San Benedetto per seguire e sostenere la squadra. Padroni di casa in maglia cremisi, ospiti in completo bianco con inserti rossoblu. Arbitra il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni.

FORMAZIONI

TOLENTINO (3-5-2): Bucosse (02), Salvatelli (01), Stefoni (03), Bonacchi (00), Miccoli, Nonni, Mengani (04), Tortelli, Padovani, Zammarchi (00), Capezzani. All. Andrea Mosconi. A disp. Marricchi, Di Biagio, Fofana, Conti, Tartarelli, Lattanzi, Bartoli, Moscati, Cicconetti.

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Knoflach, Conson, Pica (02), Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi (01), Buono, Zanazzi (02). All. Sante Alfonsi. A disp. Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Zgrablic, Casella, Peroni, D’Agosto.

ANGOLI

3-4

AMMONTI

Buono (S), Fall (S) Tortelli (T), Lorenzoni (S), Cardella (S)

ESPULSI

Mister Mosconi (T), mister Visi (S)

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ GRANDE OCCASIONE PER IL TOLENTINO: Capezzani riceve un cross basso da sinistra, controlla al limite e calcia col destro. Knoflach è pronto e respinge di pugno sul suo palo. Non era facile, la conclusione era molto potente.

7′ Altra ripartenza cremisi sulla sinistra, con Lorenzoni che ha difficoltà a contenere la velocità di Mengani. Fortunatamente Tomas è bravo a togliere la sfera dai piedi di Padovani in area di rigore.

9′ ALTRA CONCLUSIONE DI CAPEZZANI: cross basso e teso dalla destra di Padovani, palla arretrata che manda fuori tempo Tomas. Capezzani tutto solo dal limite calcia di prima ma manda alto. Avrebbe anche potuto stopparla e fare più male da lì.

10′ Calcio di punizione dalla trequarti per il Tolentino: Miccoli calcia ad uscire, Conson salta più in alto di tutti e allontana. Poi una conclusione velleitaria di Mengani dal limite che si spegne sul fondo, più preoccupato di evitare il contropiede che di cercare i pali di Bucosse.

11′ Si fa vedere in avanti anche la Samb, con Cardella che si mette in proprio e libera il mancino dal limite. Alto.

13′ Botta di Capezzani da fuori, palla lontanissima dai pali di Knoflach. Gara che è iniziata a ritmi altissimi.

17′ Buona trama della Samb sul settore di sinistra, cross di Angiulli che Bucosse blocca in presa alta.

20′ OCCASIONE COLOSSALE DI SALVATELLI: sugli sviluppi di un calcio di punizione Salvatelli vince un rimpallo e si presenta solo davanti a Knoflach. Per fortuna della Samb, il destro del numero 2 è debole e l’estremo difensore rossoblu blocca. Ma che occasione!

25′ Time out per le due squadre per dissetarsi. Clima molto caldo a Tolentino, non solo per il tifo.

30′ Primo angolo anche per la Samb, Lisi cerca lo scherma verso Angiulli che crossa di prima intenzione, ma Bucosse è attento e blocca in uscita.

33′ Mancino di Tortelli di poco largo.

37′ Giallo per Buono che ha speso il fallo tattico su Padovani al limite dell’area di rigore. Il destro di Capezzani di infrange però sulla barriera.

40′ Calcio di punizione per la Samb dalla trequarti. Angiulli calcia verso Conson ma l’arbitro ravvisa fallo in attacco.

43′ FALL IMPEGNA BUCOSSE: cross di Pica dal fondo sulla corsia di sinistra, Fall stacca su Nonni ma Bucosse para.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Non accade più nulla, termina qui un primo tempo equilibrato in cui il Tolentino ha giocato meglio nel primo scorcio di gara, Samb in crescita nel finale di tempo ma servirà qualcosa in più nella ripresa per impensierire seriamente Bucosse.

SECONDO TEMPO

48′ GOOOL DELLA SAMB: LISI FA 0-1. Contropiede da manuale dei rossoblu dopo un calcio d’angolo dei cremisi. Cardella pesca in area Lisi. Piattone destro di prima e Bucosse battuto. 0-1 Samb.

50′ Fallaccio di Tortelli su Lorenzoni. Si scaldano gli animi, tutte e due le panchine entrano in campo e si accende la rissa. Fioccano i cartellini. Ammoniti sia Lorenzoni che Tortelli. Espulsi anche i due allenatori: Mosconi per il Tolentino e Visi per la Samb.

55′ Calcio di punizione per il Tolentino dalla trequarti. Tortelli calcia a rientrare verso Nonni che di testa alza di poco sopra la traversa. Cremisi che cercano in tutti i modi il pari.

60′ Cross di Capezzani per Padovani a centro area. Il colpo di testa del 9 è però ben bloccato da Knoflach.

65′ Buon contropiede cercato dalla Samb, con Fall che viene chiuso in extremis in angolo da Nonni.

70′ Cambio nel Tolentino, fuori Capezzani per Bartoli.

71′ Altro time out a metà secondo tempo per permettere ai giocatori di rifocillarsi a causa della grande afa che c’è questa sera a Tolentino.

72′ Cambio anche per la Samb, fuori Buono e dentro Amoruso.

75′ Ammonito Cardella per aver calciato il pallone di rabbia a gioco fermo, giallo abbastanza ingenuo. Nel frattempo fuori Mengani e dentro Fofana nei cremisi.

77′ MIRACOLO DI KNOFLACH: calcio di punizione dai 18 metri per i padroni di casa. Miccoli calcia col destro sul palo del portiere ma l’estremo difensore austriaco si supera con la mano di richiamo e devia in angolo.

83′ ESPULSO NONNI PER UN CALCIONE SU ANGIULLI: cremisi in 10 per un fallo di reazione di Nonni che ha dato un calcio ad Angiulli mentre era a terra dolorante.

86′ ALTRO MIRACOLO DI KNOFLACH: Miccoli calcia al volo di destro in area di rigore, ma l’estremo difensore austriaco si supera e devia in angolo. Due miracoli nel giro di 10 minuti.

86′ Fuori Cardella per Ferri Marini.

88′ DI DOMENICANTONIO VICINO AL RADDOPPIO: il neoentrato si mette in proprio e libera il mancino dal limite. Bucosse respinge.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero.

90+2 Calcio di punizione guadagnato da Angiulli che guadagna secondi preziosissimi.

95′ FINISCE QUI: la Samb espugna Tolentino grazie al gol di Lisi e vola in finale play-off contro il Trastevere.