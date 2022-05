TOLENTINO – Tutto pronto al “Della Vittoria” per Tolentino-Sambenedettese, sfida valida per la semifinale play off del Girone F di Serie D.

Il colpo d’occhio dei tifosi rossoblu nel settore ospiti dello stadio “Della Vittoria”.

NOTE

Campo in buone condizioni, circa 800 i tifosi rossoblu giunti da San Benedetto per seguire e sostenere la squadra. Padroni di casa in maglia cremisi, ospiti in completo bianco con inserti rossoblu. Arbitra il signor Marco Di Loreto della sezione di Terni.

FORMAZIONI

TOLENTINO (3-5-2): Bucosse (02), Salvatelli (01), Stefoni (03), Bonacchi (00), Miccoli, Nonni, Mengani (04), Tortelli, Padovani, Zammarchi (00), Capezzani. All. Andrea Mosconi. A disp. Marricchi, Di Biagio, Fofana, Conti, Tartarelli, Lattanzi, Bartoli, Moscati, Cicconetti.

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Knoflach, Conson, Pica (02), Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Angiulli, Lisi (01), Buono, Zanazzi (02). All. Sante Alfonsi. A disp. Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Zgrablic, Casella, Peroni, D’Agosto.

ANGOLI

0-0

AMMONTI

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ GRANDE OCCASIONE PER IL TOLENTINO: Capezzani riceve un cross basso da sinistra, controlla al limite e calcia col destro. Knoflach è pronto e respinge di pugno sul suo palo. Non era facile, la conclusione era molto potente.

7′ Altra ripartenza cremisi sulla sinistra, con Lorenzoni che ha difficoltà a contenere la velocità di Mengani. Fortunatamente Tomas è bravo a togliere la sfera dai piedi di Padovani in area di rigore.

9′ ALTRA CONCLUSIONE DI CAPEZZANI: cross basso e teso dalla destra di Padovani, palla arretrata che manda fuori tempo Tomas. Capezzani tutto solo dal limite calcia di prima ma manda alto. Avrebbe anche potuto stopparla e fare più male da lì.

10′ Calcio di punizione dalla trequarti per il Tolentino: Miccoli calcia ad uscire, Conson salta più in alto di tutti e allontana. Poi una conclusione velleitaria di Mengani dal limite che si spegne sul fondo, più preoccupato di evitare il contropiede che di cercare i pali di Bucosse.

11′ Si fa vedere in avanti anche la Samb, con Cardella che si mette in proprio e libera il mancino dal limite. Alto.

13′ Botta di Capezzani da fuori, palla lontanissima dai pali di Knoflach. Gara che è iniziata a ritmi altissimi.