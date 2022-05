SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 28 maggio San Benedetto del Tronto parteciperà all’edizione 2022 dell’European Maritime Day – Emd (Giornata Marittima Europea), che ha come tema l’ “Economia blu sostenibile per una ripresa verde”, con una propria giornata dedicata al tema dello sviluppo in armonia con l’ambiente marittimo.

L’evento annuale di due giorni di quest’anno si terrà a Ravenna, il 19 e il 20 maggio, ma parallelamente alla conferenza principale, nella quale si parlerà di economia blu, ambiente marino e sviluppo sostenibile, numerosi eventi collaterali si terranno in tutta Europa da aprile a ottobre di quest’anno, sotto il titolo “Emd In My Country 2022“.

A San Benedetto, la giornata, proposta dall’amministrazione comunale, sarà dedicata ai bambini e all’avvicinamento dei giovanissimi alle tradizioni marinare della città attraverso attività culturali, visite guidate, lezioni, racconti e leggende dei pescatori.

Alle ore 9 di sabato 28 maggio, infatti, gli alunni delle scuole secondarie di primo livello visiteranno i plessi di viale Colombo del Museo del Mare e la banchina Malfizia del porto, dove incontreranno i pescatori.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, le associazioni “Marche a Rifiuti Zero”, “Questione Natura” e “Natury” di San Benedetto del Tronto si adopereranno per la pulizia del Molo sud. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che vorranno prendervi parte: basta contattare il numero 335 1278041.

L’evento è stato selezionato dalla Commissione Europea per la Pesca – Pech insieme ad altre 630 proposte, organizzate in 28 paesi (20 comunitari e 8 paesi extracomunitari), che ospiteranno quasi 200 mila partecipanti e copriranno tutti i bacini marittimi dell’Unione Europea, segnando un nuovo record nella storia dell’Emd.

Le iniziative verranno poi promosse sui canali istituzionali e social della Direzione Generale Affari Marittimi e Pesca – DgMare della Commissione Europea, che rappresentano una vetrina importantissima per la città di San Benedetto in tutta Europa.