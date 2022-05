SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 24 maggio, la Giunta comunale ha approvato i seguenti provvedimenti:

– un atto d’indirizzo per l’erogazione di contributi destinati a sostenere la spesa delle famiglie con reddito certificato Isee inferiore a 17 mila euro per l’iscrizione dei figli ai centri estivi per l’annualità 2022. I contributi sono previsti nella misura di 80 euro a settimana per la fascia di reddito da 0 a 7 mila euro, 60 euro a settimana per la fascia da 7 mila a 12 mila euro e 40 euro a settimana per la fascia da 12 mila a 17 mila euro. Nei prossimi giorni saranno diffusi il bando per fare domanda e la lista dei centri accreditati;

– la convenzione tra il Comune e il Ministero della Difesa per l’utilizzo temporaneo dello spazio dell’ex-poligono di tiro di via Volta come area di parcheggio per il periodo estivo;

– il Piano Esecutivo di Gestione – Peg 2022-24, il Piano degli Obiettivi – Pdo e il Piano della Performance 2022-24: nel primo sono elencati gli obiettivi che l’amministrazione comunale si prefigge di raggiungere nel prossimo triennio e le risorse a disposizione per conseguirli, mentre nei secondi sono dettagliati gli obiettivi stessi, indicati per ciascun settore dal dirigente di riferimento;

– la proroga di tre mesi del comando di un dipendente del Comune in forza temporanea al servizio “Sportello Unico del Cittadino” del Comune di Fermo;

– il programma delle manifestazioni e gli eventi a carattere culturale che si terranno in città nel periodo tra giugno e settembre 2022;

– le linee di indirizzo per la delegazione che tratterà con la Rappresentanza Sindacale Unitaria – Rsu per le modifiche alla distribuzione delle posizioni organizzative previste nell’ambito della recente rimodulazione dell’organico del personale del Comune;

– le modalità operative per l’allestimento del luna park estivo per l’anno 2022;

– il programma delle manifestazioni a carattere commerciale che si terranno negli ultimi giorni del mese di maggio, in particolare del “Mercatino Pikkanapa” e dell’evento gastronomico “Tiello Streetto Street Food” in calendario dal 27 al 29 maggio;

– l’accordo di partenariato tra il Comune e la cooperativa sociale “On The Road” per lo svolgimento di attività di accoglienza, compresa la realizzazione di misure di integrazione e autonomia rivolta nello specifico ai profughi ucraini, per un totale pari a 15 beneficiari. Gli interventi sono finanziati nell’ambito del progetto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e proposto dalla cooperativa sociale capofila “Apeiron”, del cui gruppo è parte anche la cooperativa “On The Road”.

In merito all’approvazione della delibera che fissa criteri di assegnazione dei voucher per la frequenza dei centri estivi, l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni, relatore della proposta, rileva come, rispetto all’anno scorso, sono venuti a mancare i 105 mila euro di provenienza statale assegnati al Comune di San Benedetto nell’ambito dei sostegni connessi all’emergenza Covid. “Nonostante ciò – dice Sanguigni – siamo riusciti a riconfermare uno scaglionamento dei contributi sulla base di tre fasce Isee grazie ad un ulteriore stanziamento comunale di 50mila euro, estendibili a 65 mila qualora le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le necessità. Voglio anche evidenziare la particolare attenzione per disabili e minori in affido per i quali la frequenza dei Centri è sostanzialmente gratuita grazie ad un ulteriore specifico stanziamento di 30 mila euro. Nei prossimi giorni – è la conclusione dell’assessore – saranno pubblicati sia il bando per fare domanda sia l’elenco dei Centri riconosciuti dal Comune presso i quali sarà possibile utilizzare i voucher”.