SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha accolto l’iniziativa “Ogni ape conta” organizzata da Coop Alleanza 3.0, grazie alla quale, attraverso l’impegno dei soci del gruppo, è stato possibile donare ad alcuni Comuni delle casette destinate a ospitare api e altri piccoli insetti impollinatori.

La casette, dette anche “beehome“ o “beehotel“, consistono in piccole strutture realizzate in compensato di betulla che ospitano, all’interno di una cornice sormontata da una tettoia, circa un’ottantina di tubi di canna di Provenza di diametro vario. Una volta installate in un’area verde, fissate a una parete o su un palo, contribuiscono a offrire riparo agli insetti, in particolare alle api e ad altre specie impollinatrici, incentivandone la diffusione.

L’iniziativa ha già permesso l’installazione di due casette all’interno dell’area della Riserva Naturale Sentina. In occasione delle operazioni di montaggio, è stata organizzata una visita all’area degli alunni della scuola “Alfortville” a cui hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione comunale e Massimo Croci e Raffaella Gaspari, rispettivamente presidente e responsabile di zona per Ascoli Piceno di Coop Alleanza 3.0.

Il programma prevede l’installazione in altri parchi della città di altre tre casette.