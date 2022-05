CUPRA MARITTIMA – Nuovi film in programma al cinema Margherita di Cupra Marittima dal 25 al 31 maggio. “Nostalgia” di Mario Martone, accolto con nove minuti di applausi alla proiezione di Cannes dove il film concorre per la Palma d’Oro è tratto dal romanzo di Ermanno Rea e racconta la storia di Felice Lasco, interpretato da Pierfrancesco Favino, che, dopo 40 anni torna, nel luogo dove è cresciuto, il rione Sanità di Napoli, dove per lui si compie una sorta di ricerca individuale e universale dell’io, attraverso la nostalgia.

Resta in programmazione, sabato 28 e domenica 29 maggio, la prima parte di “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, presentato nella sezione Premiere a Cannes, e da giovedì 18 maggio nelle sale italiane. Bellocchio, tra gli autori internazionali più attenti del momento, ricostruisce i 55 giorni di prigionia di Aldo Moro, cercando di capire il contesto del rapimento.