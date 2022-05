VAL VIBRATA – Scontro e viabilità in tilt lungo la costa teramana.

Incidente sull’A14 tra Val Vibrata e Giulianova, direzione sud. Cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale, giunta sul posto insieme al 118 per i soccorsi.

Code e rallentamenti.

Ancora disagi per chi viaggia in autostrada, stavolta nel tratto abruzzese già complicato dai lavori insieme a quello della provincia di Ascoli.