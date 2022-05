GROTTAMMARE – L’associazione culturale Lido degli Aranci, in collaborazione con la Galleria Opus di Grottammare, presenta l’evento “La spaziatura del pensiero”, mostra personale di Silvio Formichetti curata dal professore Giarmando Di Marti.

L’inaugurazione dell’esposizione è fissata per il giorno giovedì 2 giugno a partire dalle ore 18 presso lo Spazio K della palazzina Kursaal. Rimarrà aperta dal 3 giugno al 10 giugno: dal lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 18, mentre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Per il curatore artistico Di Marti avere la mostra di Formichetti a Grottammare è un’opportunità unica: “Silvio torna nella nostra città dopo dieci anni, in seguito al grande successo della mostra tenutasi in Danimarca dal 12 febbraio al 13 marzo 2022. Anche la prima volta che venne a Grottammare, nel 2012, Formichetti era reduce da un’esperienza straordinaria: aveva appena preso parte alla Biennale di Venezia su invito di Dario Fo, nel Padiglione Italia curato da Vittorio Sgarbi”. Di Marti, inoltre, annuncia che il giorno 5 giugno presso il teatro adiacente alla mostra presenterà, insieme a Vincenzo Di Bonaventura, i volumi di poesia “Nei giorni l’uomo”.

“Sono felice di essere tornato a Grottammare – afferma l’artista aquilano Formichetti – ho fatto molte mostre in giro per il mondo: Sofia, Berlino, Strasburgo presso il Parlamento europeo. Ora invito tutti a visitare quella che si terrà a Grottammare”.

Per il sindaco Piergallini: “è un onore accogliere l’esperienza di Silvio Formichetti perché diventa un’occasione per creare uno spazio di connessioni internazionali. Il rischio dei piccoli centri è quello di isolarsi, quindi è un bene che a Grottammare approdino mostre di questo calibro. Questa sarà un’estate più simile a quelle pre-pandemia e questo significa far ripartire tanti luoghi che finora erano chiusi, come lo spazio K”.