MONTEPRANDONE – Le ragazze della Futsal Prandone tornano nel campionato nazionale di Serie A2 dopo una sola stagione. Retrocesse d’ufficio e non sul campo alla prima esperienza in un Campionato Nazionale, interrotto prematuramente a causa della repentina diffusione della pandemia, Novelli e compagne centrano il salto di categoria al primo colpo.

Una squadra ormai consolidata, costruita da un gruppo di calciatrici che gioca e si allena insieme da diversi anni, ha dominato il campionato di Serie C regionale centrando 19 vittorie su 24 gare con 2 pareggi e 3 sole sconfitte, tutte arrivate in trasferta lontano dal bunker del palasport Colle Gioioso dove la ragazze non hanno mai perso.

Miglior attacco con 117 gol fatti mentre sono 26 le reti concesse alle avversarie, un po’ più di un gol a partita di media. Una squadra composta da un mix di giovani promettenti e veterane guidata alla perfezione dal tecnico Enzo Bargoni, uno degli allenatori più apprezzati a livello regionale alla prima esperienza nel futsal in rosa.

Venerdì 20 maggio, al termine netta vittoria per 3-0 sulla Polisportiva Mandolesi con reti di Felicetti (41 le marcature in campionato per la bomber ascolana), Piatti e Piergallini, la gioia delle ragazze è potuta finalmente esplodere ed invadere la palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio. Un campionato combattuto punto a punto, conteso fino alla fine dalle ottime avversarie del Santa Maria Apparente arrivate a soli 3 punti di distanza dalle ragazze della Futsal Prandone.

Per mister Bargoni, si tratta di un ritorno vittorioso a Monteprandone, dopo aver allenato la squadra maschile della Futsal Prandone nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Una vittoria dal significato diverso per un tecnico abituato ad alzare trofei e centrare promozioni: “Quando sono stato contattato, mi sono preso del tempo prima di accettare. Non ero sicuro di essere davvero pronto. Al primo incontro con la dirigenza che già conoscevo avevi già sciolto ogni dubbio. Fin dal primo incontro le ragazze mi hanno dimostrato la loro voglia, impegnandosi in ogni allenamento, in ogni partita. Questa per me è sicuramente la mia vittoria più bella ed emozionante di sempre”.

Il presidente Carminucci ha commentato così la promozione raggiunta dalle ragazze della Futsal Prandone: “È una grande soddisfazione, i miei complimenti vanno prima di tutto al Mister che ha dimostrato grande serietà e professionalità, poi a tutte le ragazze che hanno dimostrato che con i sacrifici e il duro lavoro si ottengono sempre grandi risultati. Complimenti ragazze, vi siete meritate questa nuova promozione”.

Dopo aver vinto la Coppa Marche a gennaio e aver chiuso il campionato regionale in testa, per le atlete è giunto il momento del meritato riposo.

Per la società invece, il bello inizia adesso con una Serie A2 da organizzare al meglio. A partire dall’organizzazione della festa promozione: la Futsal Prandone invita infatti i propri tifosi e tutti gli appassionati a seguire la propria pagina Facebook e il proprio canale Instagram per ricevere tutte le informazioni per celebrare insieme alla popolazione le proprie campionesse.