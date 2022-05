COLONNELLA – Evento musicale a Colonnella, al Colle Osteria Caffè, che, venerdì 27 maggio, alle ore 21,45, ospiterà la voce, i racconti, la chitarra e la genuinità di Tiziano Sgarbi, noto come “Tiziano di Agnese e Diego” e già conosciuto come “Bob Who” e soprattutto come “Bob Corn”.

L’artista accompagnerà i presenti in un viaggio musicale di cover e brani originali, un collage fatto di brani dei Meet Puppets, Pogues, Dubliners, Area, oltre a qualche nuovo brano originale.

Tiziano Sgarbi vive a San Martino Spino, il suo piccolo paesino della “bassa” dove per anni ha organizzato nel suo bellissimo locale, il Barcson Vecc (il barchessone è un edificio in mattoni a pianta poligonale, un tempo adibito a stalla equina, tipico delle valli mirandolesi) “Musica nelle Valli”, un prestigioso festival con ospiti nazionali ed internazionali. Negli anni Novanta Tiziano ha militato nella band grunge Fooltribe, da cui ha tratto il nome e il marchio con cui organizza concerti e festival. Preferisce suonare nei piccoli borghi piuttosto che nelle grandi città; si sente contadino, sta bene a casa e all’aria aperta e prova a non fare male alla terra. Dal 2001 ha cominciato a comporre canzoni con il nome di Bob Corn, fino ad aprire il live dei Dinosaur Jr. Ha recitato anche in due episodi cinematografici.

L’ingresso è gratuito.