SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria contro il Pineto, che ha garantito un posto nei play-off ai rossoblu, è stato intervistato il fisioterapista Marco Minnucci per fare il punto sulla situazione dell’infermeria.

Minnucci: “Lulli si è sacrificato molto in questi giorni per poter giocare ed è uscito perché si è ripresentato il problema al soleo. Frulla sta lavorando a parte e lo valuteremo nei prossimi giorni, ma sono scettico che si possa schierare nelle prossime partite. Per il resto la squadra è stanca e avrà due giorni di tempo per recuperare”.