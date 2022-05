FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine.

Nel Fermano i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno rintracciato e arrestato un 70enne per bancarotta fraudolenta.

Come riportato in una nota stampa, giunta in redazione il 24 maggio dall’Arma, deve scontare la pena ai domiciliari di due anni e due mesi per il reato commesso nel 2016.