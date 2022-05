SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata approvata la graduatoria degli assegnatari del contributo 2021 per il pagamento dei canoni di locazione. La graduatoria è consultabile nella sezione “Altri avvisi pubblici” del sito istituzionale www.comunesbt.it.

Dichiara l’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni: “Attorno alla metà di giugno arriveranno, alle 556 persone che hanno fatto domanda e sono state ammesse, i contributi per il pagamento degli affitti relative all’anno 2021. Nel complesso assegneremo fondi per oltre 550mila euro, una cifra importante anche in virtù dell’incremento della quota di competenza comunale, salita in un anno di ben 50mila euro, che è andata ad incrementare lo stanziamento regionale”.

“Però sono anche aumentate del 40% le domande – avverte Sanguigni – a testimonianza di quanto sia crescente la difficoltà delle famiglie ad affrontare il problema della casa. Per non parlare degli sfratti che, dopo lo sblocco delle procedure avvenuto dall’inizio di quest’anno, stanno creando un numero sempre maggiore di situazioni critiche. Per questo è importante sostenere le politiche abitative in maniera sempre più decisa ed efficace”.