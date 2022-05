FERMO – Si è celebrata lunedì 23 maggio presso il Teatro dell’Aquila la cinquantanovesima edizione della Pagella d’Oro, premio istituito dalla Cassa di Risparmio in occasione, per l’appunto, della Giornata Mondiale del Risparmio.

I 112 premiati provenienti dalle scuole dei comuni delle province di Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Teramo, sono stati accolti in un teatro gremito di pubblico.

Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Giorgio Girotti Pucci ha aperto la cerimonia dando il benvenuto ai presenti e ringraziando le autorità intervenute e le scuole per la collaborazione dimostrata.

Il Presidente ha ribadito come quella di quest’anno sia un’edizione nel segno della ripresa, con il ritorno in presenza, presso il Teatro dell’Aquila di Fermo, dopo 3 anni difficili, durante i quali la Banca non si è fermata mantenendo, seppur da remoto, l’appuntamento annuale con i giovani.

L’ospite di questa edizione è stato l’ingegnere Oronzo Mauro docente di Economia e Management dell’Arte e dei Beni Culturali (modulo digital museum) presso la 24Ore Business.

Mauro ha ricordato diversi innovatori del passato come passaggio di testimone ai premiati, gli innovatori del futuro.