GROTTAMMARE – Questa mattina, nella splendida cornice della Sala di Rappresentanza di Palazzo Ravenna, si è tenuta la presentazione del calendario “Sport e salute: corpo e mente. Le iniziative del 2022”, a cura dell’Us ACLI Marche.

Il presidente dell’Us Acli Marche, Giulio Lucidi, ha presentato quattro progetti che si realizzeranno a Grottammare entro il 2022. Iniziative che, grazie alla rete di Us Acli, avranno una rilevanza non solo regionale ma anche nazionale. “Alla base di questi progetti – spiega Lucidi – c’è la volontà di contrastare l’inattività fisica che costa alla sanità nazionale circa l’8% della spesa. Il 34% dei marchigiani è in sovrappeso e l’11% obeso, perlopiù nella fascia degli over 60. Un quadro che il Covid, con la limitazione dei contatti sociali, ha contribuito ad aggravare”.

In particolare, i progetti presentati dall’Us Acli per la città di Grottammare sono:

“Equilibrio e movimento per la salute” , un corso di ginnastica posturale e a corpo libero. Attualmente si svolge presso il parco Primo Maggio ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 10 ma, a partire dal 7 giugno, si terrà ogni martedì e giovedì dalle ore 7,15 alle ore 8,15, sempre nel medesimo luogo.

, un corso di ginnastica posturale e a corpo libero. Attualmente si svolge presso il parco Primo Maggio ogni lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle ore 10 ma, a partire dal 7 giugno, si terrà ogni martedì e giovedì dalle ore 7,15 alle ore 8,15, sempre nel medesimo luogo. Dal 14 giugno riprenderanno le lezioni estive di yoga nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore del seno” . Si terranno ogni martedì dalle 19 alle 20 presso Piazza Capponi vicino ai campi da tennis in via Promessi Sposi. Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega e nel 2021 hanno visto la partecipazione di ben 136.

. Si terranno ogni martedì dalle 19 alle 20 presso Piazza Capponi vicino ai campi da tennis in via Promessi Sposi. Le lezioni sono tenute dall’insegnante e nel 2021 hanno visto la partecipazione di ben 136. Domenica 29 maggio, dalle ore 16, al via “La camminata dei musei”: con partenza da Piazza San Pio V e con destinazione Grottammare Alta, accompagnerà i partecipanti verso il museo sistino di arte sacra , dove si svolgerà una visita gratuita.

con partenza da Piazza San Pio V e con destinazione Grottammare Alta, accompagnerà i partecipanti verso il , dove si svolgerà una visita gratuita. Sabato 28 maggio, nella “Giornata mondiale del gioco”, tra le concessioni 39-40, si terrà l’iniziativa “Lezioni e partite libere di scacchi”, tenuta dal Club Scacchi Offida.

Tutte le iniziative appena descritte sono gratuite e aperte a tutti.

“Ringrazio l’Us Acli Ascoli Piceno – afferma il presidente Lucidi – il Teatro delle Foglie, la bocciofila di Grottammare, che ha ospitato la nostre attività durante l’inverno, il Circolo Tennis, sede dei corsi di yoga, il Club Scacchi Offida, l’associazione Il Marcuzzo e l’amministrazione comunale di Grottammare, con cui da quattro anni portiamo avanti queste attività”.

Infine, prende la parola l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute Alessandra Biocca: “Ringrazio il presidente Giulio e l’Acli. Negli anni, grazie a questa associazione, abbiamo cercato di seminare la cultura dello sport come strumento di salute. Lo sport è camminata, yoga, ginnastica posturale ma anche gli scacchi, intesi come palestra per la mente. Il Comune versa un piccolo contributo all’Acli per assicurare la gratuità degli eventi e per premiere la professionalità dell’organizzazione”.