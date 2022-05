MONTEPRANDONE – Nuovo evento musicale in programma a Monteprandone. Domenica 29 maggio, alle ore 21,30, presso il teatro del centro Pacetti, in via San Giacomo 107, l’associazione “Alchimie d’Arte”, con il patrocinio del comune di Monteprandone, presenterà “Una notte con Rino”, la cover di Gianluca Lalli e Stefano Sanguigni. La serata sarà condotta da Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti.

Un concerto dedicato al grande cantautore Rino Gaetano, non a caso a pochi giorni dalla sua tragica scomparsa avvenuta il 2 giugno 1981, a soli trent’anni, in un fatale incidente sulla Nomentana a Roma, dove anni prima morì Fred Buscaglione. Rino Gaetano è stato uno dei originali e validi artisti del suo tempo e le sue canzoni, i cui testi, apparentemente enigmatici, sono stati spesso censurati, sono ancora attuali a distanza di tanti anni. Dietro quel suo essere scanzonato, si nascondeva un attento osservatore della vita politica e sociale di quell’epoca, che lo rendeva diverso da tutti gli altri artisti. Si ricorda la sua partecipazione a Sanremo con “Gianna” nel 1978, dove Rino Gaetano soprese non solo con la sua canzone, ma anche con il look con cui si presentò, tra cui la famosa tuba che gli aveva regalato Renato Zero. Una canzone con cui a Sanremo si classificò terzo e che comunque ebbe molto successo, con oltre 600.000 di copie vendute e quattordici settimane nella top ten dei dischi più venduti.

Gianluca Lalli, un valido interprete delle sue canzoni, con un importante curriculum di premi vinti e un gran numero di concerti dal vivo in programma, interpreterà le canzoni di Rino Gaetano accompagnato dal suo amico chitarrista Stefano Sanguigni.

L’ ingresso è gratuito, ma è vivamente raccomandata la prenotazione su Whatsapp o telefonicamente al numero 328 5546583.