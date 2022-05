TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 23 maggio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

Stasera, poco dopo le 20:30, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo ha effettuato un intervento per un incendio avvenuto in una macelleria in località Piano della Lenta a Teramo. Sul posto sono stati inviati un’autopompa, un fuoristrada con modulo antincendio, un’autobotte e un’autoscala.

L’incendio ha interessato una porzione della macelleria ubicata al piano terra di un condominio e non si è propagata ad altri locali. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nel locale commerciale attraverso la vetrata d’ingresso andata in frantumi a causa del calore sprigionato dall’incendio e hanno spento rapidamente le fiamme che stavano aggredendo gli arredi presenti nell’ambiente.

Al termine dell’intervento i vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli impianti interessati dall’incendio. Sul posto sono intervenute anche due volanti della Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.