MONTEFIORE DELL’ASO – Ritornano a Montefiore dell’Aso i festeggiamenti per la tradizionale “festa di Santa Lucia”, la santa patrona di Montefiore, sospesi per due anni a causa della pandemia da Covid19. Previsti quattro giorni di festa civile e religiosa, con un programma ricco vario, messo a punto dall’omonimo comitato capeggiato dal Presidente Enrico Greco.

Si partirà giovedì 26 maggio, alle ore 21,00, con il Triduo a Santa Lucia, una processione con l’immagine della santa, cui farà seguito una preghiera presso la Collegiata di Santa Lucia. Si proseguirà venerdì 27 maggio, sempre alle ore 21,00, con la liturgia penitenziale e presso il “Bar Maurilio” con la tradizionale gara di briscola a 64 coppie con un ricco montepremi. Sabato 28 maggio, alle ore 17,00, è in programma, invece, musica live al tramonto presso il belvedere, un dj set pomeridiano dal titolo “Peace music love“, cui prenderanno parte diversi Dj, tra cui Carla By Night, Zappaj, Stefano Dip, Dj Marcus, Maurij, Dottor Jekyl, Funky Brothers, L&C tech House.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 29 maggio con un pellegrinaggio a piedi da Campofilone a Montefiore e varie celebrazioni eucaristiche nella Collegiata di Santa Lucia: in particolare quella delle ore 18,00 sarà animata dalla Corale di Montefiore dell’Aso, diretta dal Maestro Barbara Bucci, cui seguirà la solenne processione con l’immagine e la reliquia della Santa. Il programma ricreativo, invece, inizierà alle ore 10,00 con la caccia al tesoro per le vie del paese e proseguirà alle ore 21,00 con “Cabaret show”, uno spettacolo comico a cura dell’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, che avrà luogo presso la piazza della Repubblica. Due ore di divertimento insieme al conduttore, Angelo Carestia, a Giancluca Agostinelli, il re del mondo animale, a Mago Kiko, che proporrà magie e bolle di sapone giganti per i più piccoli, e al più grande rumorista italiano, Alberto Caiazza. Chiuderà i festeggiamenti, alle ore 23,30, un favoloso spettacolo pirotecnico a cura della Fire Works di Allevi.