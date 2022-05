GROTTAMMARE – Grande successo per la kermesse musicale “Grottammare Blues“, andata in scena sabato 21 maggio al teatro delle Energie di Grottammare, organizzata dall’associazione policulturale Artistic Picenum in ricordo del concittadino grottammarese Andrea Morelli.

Lo spettacolo ha dato voce alle giovani promesse canore del territorio piceno, accompagnate da un’ospite di qualità: Mariella Nava. Si sono esibiti sul palco del teatro delle Energie Michela&Friends, Berny Novelli, Paulina Pieprzka, Outlet capitanati dalla front woman Tiziana Fioravanti, J and ed i Matti di Monte Co. L’esibizione della madrina, Mariella Nava, ha conquistato il pubblico, giunto anche da fuori regione. Sono intervenuti anche il sindaco Enrico Piergallini, il vice sindaco, Alessandro Rocchi, e l’assessore Alessandra Biocca, che hanno regalato all’artista una caricatura, opera del talento di Emanuele Califano Lidak, e un prezioso omaggio floreale realizzato a mano ad uncinetto dall’equipe “Le Creazioni di Anna Amalia“.

Insieme al dottor Piero Galieni, del reparto ascolano di ematologia, l’amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla manifestazione e ribadito sostegno alle iniziative della famiglia del giovane Andrea Morelli, ricordato in un toccante video fotografico realizzato dagli amici, in cui sono emersi la sua curiosità per la musica, la sua passione per lo sport e la sua profonda attenzione al valore degli affetti.

” È stato per il nostro gruppo un inizio 2022 intenso, nel quale abbiamo cercato di portare in scena qualità, innovazione e condivisione. Aver avuto il piacere di essere al fianco di artisti che hanno contribuito a scrivere la storia dello spettacolo italiano, unitamente al trionfo del premio cinematografico SorrisoRaiCinema, è stata per noi un’ avventura indimenticabile – ha commentato in chiusura il presidente dell’Artistic Picenum. “C’è però ancora tanto da scoprire, proporre, ideare nel campo del terzo settore locale; le emozioni che la famiglia e gli amici di Andrea Morelli ci hanno trasmesso nell’ultimo evento sono indescrivibili e saranno per noi motivo di forza e coraggio per perseguire la nostra visione policulturale, sempre vicina alla speranza di una pianificazione artistica e sociale d’ avanguardia – ha concluso.