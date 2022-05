SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta stamattina, alle ore 11, nella sala consiliare di viale De Gasperi, la consegna della cittadinanza onoraria all’ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone da parte del sindaco Antonio Spazzafumo, alla presenza di autorità civili e militari.

L’Ammiraglio è stato al comando della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto dal 1999 al 2001. Sotto la sua guida, il porto sambenedettese ha ottenuto l’interdizione dell’area portuale alla viabilità pubblica scongiurando, da subito, commistioni tra le attività portuali e il traffico cittadino. Successivamente, l’Ammiraglio si è adoperato alla piena funzionalità dello scalo di alaggio e alla sua corretta gestione, consentendo all’amministrazione comunale l’ammortamento delle spese sostenute. Di rilievo, inoltre, il suo intervento sugli aspetti autorizzativi e procedurali che hanno consentito la rassegna di “Scultura viva”, oggi “Festival dell’arte sul mare”.

Attualmente, dal luglio 2021, ricopre il ruolo Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera.

I due anni trascorsi a San Benedetto del Tronto hanno contribuito a creare un legame sia professionale che affettivo con la città: l’Ammiraglio racconta di tornarci spesso in vacanza con la sua famiglia.

La città, dunque, contraccambia l’affetto con la concessione della cittadinanza onoraria, come afferma il sindaco Spazzafumo: “lei è stato l’artefice dei successi e dei cambiamenti della nostra marineria. In un momento dove la pesca vive un periodo di grande sofferenza, abbiamo bisogno di persone lungimiranti come lo è stato lei nel periodo di permanenza nella nostra città. A nome di tutta la comunità sambenedettese siamo lieti di concederle la cittadinanza onoraria e, in futuro, ci auguriamo di averla anche come cittadino residente”.

L’ammiraglio Carlone ringrazia il sindaco e non nasconde l’emozione: “ho rivissuto il momento in cui sono arrivato, una sera del ‘99. Come prima cosa sono andato al molo per vedere i pescherecci partire. Quella esperienza ha indicato il percorso da seguire a San Benedetto, lavorando per una marineria dalla storia importante e famosa a livello nazionale. Un periodo particolarmente intenso e stimolante, proprio come la comunità sambenedettese. Una parte del mio cuore rimane qui, per questo cercherò sempre di onorare questo privilegio”, conclude.