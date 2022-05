GROTTAMMARE – Nella mattinata del 11 giugno 2022, con il Patrocinio del Comune di Grottammare, si svolgerà presso l’area verde a nord della foce del fiume Tesino, dalle ore 11 alle ore 13, la prima dimostrazione di Volo Libero (free flight) di pappagalli di specie ara e cacatua in regione.

L’associazione Passione Pappagalli Free Flight organizza per la prima volta nelle Marche una dimostrazione di volo libero di un animale non convenzionale che lentamente sta entrando a far parte di molte famiglie italiane.

Clicca qui per visitare il sito dell’associazione.