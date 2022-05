MONTEPRANDONE – Per l’estate 2022 il Comune organizza servizi di trasporto per le cure termali ad Acquasanta Terme e la Colonia marina a San Benedetto per over 60.

Sempre per quest’estate l’Amministrazione Comunale organizza il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, che si terrà presso la scuola di via Borgo da Monte.

Per quanto riguarda gli over 60 è previsto un doppio turno: dal 20 giugno al 2 luglio oppure dal 22 agosto al 3 settembre, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12. Invece per la colonia marina, organizzata presso uno stabilimento balneare di San Benedetto del Tronto, il periodo previsto è dal 15 al 30 giugno, sempre dalle 7 alle 12.

Ogni giorno la partenza sarà alle ore 7 in largo Giacomo Leopardi a Monteprandone e alle ore 7:10 in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il costo dei singoli servizi è di 30 euro.

Anche per i bambini sono previsti più turni: alla data del 31 maggio 2022 il centro estivo si terrà presso la scuola primaria di via Benedetto Croce, dal 20 giugno al 1 luglio presso la scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso, dal 4 al 29 luglio, dalle ore 15 alle 19, per un numero massimo di 70 iscritti.

È previsto il pagamento di un contributo per ciascun turno di 2 settimane:

Isee inferiore a 25 mila euro: 1 figlio 20 euro 2 figli 32 euro, 3 figli 42 euro

Isee superiore a 25 mila euro e/o in caso di non presentazione di ISEE o per i non residenti il contributo

dovuto è pari a 40 euro per ciascun figlio

Per entrambe le iniziative tutte le informazioni, i contatti e i moduli necessari per le iscrizioni sono disponibili al link: www.comune.monteprandone.ap.it