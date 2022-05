SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La semifinale play-off tra Tolentino e Samb si giocherà ufficialmente mercoledì 25 maggio alle ore 20:45. Di seguito il comunicato del club.

“La A.S. Sambenedettese comunica che, congiuntamente con la società U.S. Tolentino, è stata avanzata richiesta in lega per posticipare l’orario della semifinale play-off Tolentino-Samb, in programma mercoledì 25 maggio allo stadio della Vittoria, alle ore 20.45”.

La richiesta, inoltre, è stata accettata in giornata odierna a poche ore dopo il comunicato sopra inserito.