SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doppio trionfo per i giovani musicisti della scuola secondaria “Curzi” che si sono aggiudicati il decimo Concorso Internazionale “Città di Penne”.

Nella sezione pianoforte gli alunni dell’indirizzo musicale Sebastiano Ferri e Paolo Prado hanno vinto il primo premio, eseguendo brani di Mozart, Einaudi e Bach nella sala consiliare del comune abruzzese.

Ai ragazzi vanno i complimenti della Dirigente dell’Isc Centro Elisa Vita, della professoressa di pianoforte Elisetta Carosi e di tutti i docenti.

“Mi complimento per la splendida vittoria – dichiara la Dirigente Elisa Vita- segno di un impegno serio e continuativo nel tempo da parte degli alunni e della professionalità che da sempre contraddistingue i nostri insegnanti”.

Il successo in terra abruzzese evidenzia anche la tenacia degli alunni, tornati a suonare in presenza dopo le mille difficoltà vissute in due anni di pandemia, che hanno fortemente limitato le possibilità di esibirsi in pubblico.