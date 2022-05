Knoflach 7 Il portiere rossoblu compie interventi di ordinaria amministrazione e al 23′ st risponde presente sulla conclusione pericolosa di Romano deviando sopra la traversa salvando il vantaggio rossoblu. Sul gol di Minincleri non può nulla.

Lorenzoni 6+ Gara più che sufficiente del terzino classe 2003, prova a proporsi sulla corsia di destra e compie interventi difensivi. Va in difficoltà quando Barlafante lo dribbla in occasione del gol.

Tomas 6+ Il croato torna titolare dopo lo stop dovuto all’intervento al quarto metacarpo. Impiega del tempo per entrare in partita, non compie errori gravissimi ma in delle circostanze concede qualche colpo di testa all’attacco abruzzese.

Conson 6,5 Partita convincente, gioca di anticipo e tiene a bada come può un buon attaccante come Barlafante. Invita sempre la difesa a mantenere la linea e a salire. Condottiero.

Pica 7 Nonostante le sue caratteristiche che non sono da terzino, disputa una gara ordinata ed è anche decisivo in due episodi: all’11 pt ferma un contropiede pericoloso di Romano e si procura il rigore decisivo al 5′ st. Viene ammonito al 37′ st e al 39′ st viene sostituito da Peroni.

Buono 6 Prestazione sufficiente del centrocampista rossoblu. Corre molto in mezzo al campo e contrasta gli avversari. Unica critica è che avrebbe potuto gestire meglio dei palloni e sfruttare l’ampiezza del campo. Viene ammonito al 25′ pt.

Lulli 6,5 Nonostante l’infortunio si sacrifica per la squadra e gioca una buona parte della partita ed è autore di una prestazione più che convincente. Viene sostituito al 17′ st per infortunio da Amoruso.

Zanazzi 6,5 Gioca una gran partita, con l’atteggiamento e la cattiveria giusta. Le sue sgaloppate e gli inserimenti sono utili per creare difficoltà alla difesa di casa.

Lisi 7,5 Parte da trequartista e finisce la gara da terzino. Creare spazi ed è sempre pericoloso con le sue giocate personali: una al 22′ pt dove offre un buon cross a Cardella che colpisce male e al 35′ pt dove è autore dell’assist del pareggio del 7 rossoblu.

Cardella 8 Decide una partita fondamentale segnando due gol dell’ex importanti che permettono ai rossoblu di accedere ai play-off. Si fa trovare pronto alla seconda occasione e segna il pareggio poi si incarica del rigore dove trafigge Mercorelli ribaltando lo svantaggio. Esce al 25′ st per Ferri Marini.

Fall 6,5 Non crea particolari problemi a Mercorelli ma è prezioso il suo lavoro di sponda e soprattutto di copertura della palla. Infatti nel finale di gara difende la porta rossoblu in attacco. Torna in difesa per dare una mano ai compagni.

Amoruso 6+ Subentra al 17′ st per Lulli, corre molto e mantiene la posizione.

Ferri Marini 6+ Sostituisce al 25′ st Cardella ed è insieme a Fall uno dei difensori del vantaggio rossoblu.

Peroni sv Gioca gli ultimi minuti entrando al 39′ st al posto di Pica.

Alfonsi-Visi 8 Prendono la Samb in una situazione disastrosa portandola dal terzultimo posto al quarto posto in piena zona play-off. Insieme ai giocatori e allo staff sono gli autori di un miracolo sportivo. I rossoblu nonostante lo svantaggio riescono a ribaltare la gara dimostrando ancora una volta di essere gli ultimi a mollare e di avere un gran carattere. Oltre al merito sportivo va dato elogio di quanto fatto negli spogliatoi, di aver unito la squadra e di aver creato lo spirito giusto per tirare avanti. Ora non è il momento di fermarsi e bisogna recuperare le energie per affrontare i play-off.