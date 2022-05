Tratto dall’Espresso Rossoblu numero 1496

TESTA 7,5 Una sicurezza per tutta la squadra, compie parate decisive. Si fa fatica a ricordare un suo errore o incertezza nell’arco dell’intera stagione.

FINORI 6,5 Portiere di riserva solo sulla carta, sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra. Utilissimo come fattore under, sia dal primo minuto, sia a partita in corso come si è visto contro la Vastese. Risponde sempre presente, parando anche un rigore.

PETRINI 7 Se l’anno scorso era una giovane sorpresa, oggi è la conferma che a questi livelli ci sa stare eccome. Macina chilometri sulla fascia destra e rimane costante per tutta la stagione. 31 gettoni collezionati.

SENSI 8 Gli attaccanti avversari rimbalzano su di lui come birilli. Quando alza il muro, non ce n’è per nessuno. Segna anche 3 gol in stagione, uno dei quali decisivo all’ultimo secondo contro il Vastogirardi. Niente male per uno che, di mestiere, dovrebbe difendere.

PASSALACQUA 8 Compone con Sensi una delle coppie difensive più temute della Serie D. Mr Ciampelli lo impiega costantemente. Si immola almeno 3 volte sulla linea di porta, salvando gol decisivi.

PASQUALINI 7,5 Insostituibile. Gioca 34 partite su 34 correndo instancabilmente sulla fascia sinistra come un maratoneta. 4 assist ed un gol favoloso contro la Vastese. Fa valere l’esperienza in ogni sua giocata.

D’ALESSANDRO 7,5 Parte da Sondrio, gira tutto lo stivale, per poi innamorarsi di Porto d’Ascoli. Una favola già bella così, ma lui la arricchisce con tanta qualità in cabina di regia e 4 gol all’attivo. Quello col Tolentino è una magia.

ROSSI 7,5 Inventa giocate più conformi al professionismo. Calcia anche col piede debole facendolo sembrare naturale. Una stagione in costante crescita di rendimento, condita dalla perla contro Fiuggi che vale una porzione di salvezza.

EVANGELISTI 7 Il gol da 30 metri segnato nella stracittadina contro la Samb, lo consacra a uomo chiave del centrocampo orange. Il mister rinuncia raramente al suo rendimento, raro per un 2003.

PIETROPAOLO 7 Un jolly pescato dalla cantera orange. Gioca da terzino, da mezzala, da esterno di centrocampo e persino da esterno alto. Decide con i gol le due partite chiave di Fiuggi e Vastogirardi.

PETRICCI 7 L’acuto più importante è l’incornata vincente col Pineto, che ha permesso ai suoi di rimontare una gara fondamentale in ottica scontri diretti. Poi il problema alla spalla lo ferma. E’ una delle anime dello spogliatoio, si vede che tutti gli vogliono bene.

VERDESI 7,5 Segna solo eurogol, come contro la Samb, come quello in contropiede col Montegiorgio e come la botta da 30 metri col Vastogirardi. Mister Ciampelli gli chiede tanto supporto in difesa e lui non si risparmia mai nel pressing. Una spina nel fianco per tutte le difese.

BATTISTA 7,5 Resterà nella storia del Porto d’Ascoli per aver segnato il primo gol tra i dilettanti nella gara di Coppa Italia col Nereto. Quand’è in forma, non lo tiene nessuno. Un esempio? Entra col Montegiorgio e in 5 minuti ribalta la partita con una doppietta. E’ sempre determinante.

SPAGNA 8 Il “pirata” trasforma in oro ogni pallone che tocca. Gli basta un’occasione a partita per timbrare il cartellino da bomber vero. Tuttavia, non è mai egoista come il ruolo potrebbe indurre a pensare e gioca sempre per la squadra.

NAPOLANO 8 L’infortunio che gli ha impedito di giocare l’ultimo scorcio di campionato, non può inficiare sul rendimento che va oltre quanto visto sul campo. E’ il riferimento per tutto l’ambiente, sempre presente nel gruppo a motivare i compagni.

ALIFFI 6,5 Chiamato in causa nei momenti critici della stagione, si fa trovare pronto facendo sempre il suo.

DONDONI 6,5 Sa tramutare i momenti difficili in energia positiva per il gruppo, contribuendo alla salvezza del Pda in Serie D. Leader silenzioso.

SABATINI 6,5 12 presenze da terzino destro, dimostra di potersi giocare il posto da titolare.

MARINI 6,5 Arriva a gennaio in prestito dalla Fermana, dando il suo contributo, anche a partita in corso, nel centrocampo orange.

MONACHESI 6,5 Impiegato più nella prima metà di stagione che nella seconda, rendimento costante senza scivoloni.

MASSI 6,5 Ha fisico e temperamento per giocare al centro dell’attacco, lo si è visto nel primo tempo di Recanati, in cui ha fatto il suo esordio da titolare, ma anche in altri spezzoni di partita, dove ha sempre fatto salire bene la squadra.

CLERICI 6,5 Una risorsa che in ogni squadra non può mancare, entra sempre bene in partita e trova anche la rete per suggellare un campionato fantastico. Per un attaccante, il gol è la miglior medicina.

BATTISTI 6,5 E’ costretto a fermarsi a causa dell’infortunio subito in Coppa Italia contro la Samb, ma finché ha giocato ha messo in mostra ottime cose.

Mr. CIAMPELLI 9 Quando il professionista e l’uomo si fondono, la guida tecnico-tattica accompagna con autorevolezza il cammino del gruppo verso la meta. L’impresa di questa salvezza, va oltre l’aspetto calcistico. Il mister ha saputo coniugare i diversi fattori professionali ed umani, motivando i suoi ragazzi affinché si realizzasse questo sogno salvezza.