PINETO – Dopo la vittoria odierna contro il Pineto che ha garantito un post ai play-off per i rossoblu, abbiamo intervistato ai nostri microfoni il presidente Roberto Renzi e il mister Sante Alfonsi.

Renzi: “È stata una partita emozionante eravamo sotto e siamo riusciti a ribaltare il risultato, il rigore non ho avuto il coraggio di guardarlo. Devo ringraziare questi ragazzi, nonostante tutte le difficoltà, siamo arrivati ai play-off. Regole della Lega? Sono cambiate però il conto dei ripescaggi vengono sempre fatti in base alle non iscrizioni alla Lega Pro, dobbiamo vedere quanti posti ci sono ma faremo la nostra domanda. Sentenza Tar? Non sappiamo ancora nulla ma l’avvocato mi ha riferito che quasi sicuramente ad inizio settimana si sapranno i risultati. Se sono fiducioso? Penso prima al campo. Tolentino? Hanno due risultati su tre, dobbiamo vincere e basta”.

Alfonsi: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante fossimo sotto la squadra ha dimostrato di avere carattere e siamo riusciti a segnare due gol anche se potevamo chiuderla prima. È stata dura, soprattutto mentalmente perché vincevamo le partite ma la classifica non si muoveva dopo Castelnuovo Vomano ci siamo ripresi. Tolentino? Non ci vogliamo fermare e daremo l’anima per i tifosi che oggi sono venuti in cinquecento a Pineto. Una parola per descrivere questo gruppo? Fantastici”.