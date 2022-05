Circolo Nautico Sambenedettese, al via la prima Regata dei Quattro Porti

La regata velica d’altura a vertici fissi per le classi Orc, Irc e Libera, è partita da San Benedetto in direzione di Civitanova Marche, per poi toccare Porto San Giorgio, Giulianova e rientrare a San Benedetto. Il percorso consiste in circa 100 miglia nautiche per le classi Orc/Irc e in circa 70 miglia nautiche per la classe Libera. Presente anche il Direttore Tecnico Andrea Patacca

di Valerio Fagioli