SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla settima edizione di “Corri con Martina K 8.6 – Premio Domenico Mozzoni”, un evento che ha visto la partecipazione di circa cinquecento runners provenienti da varie regioni del centro Italia. Perfettamente organizzata dai Lions Club di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valdaso e del Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione tecnica dell’ASD Running Team d’lu Mont e patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto è stata una vera e propia festa dello sport.

La giornata particolarmente calda ha messo a dura prova i partecipanti che hanno dato vita ad una performance molto interessante sotto l’aspetto tecnico. Nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia a tagliare per primo il traguardo è stato il sambenedettese Gianmarco Scacchia dell’Asd Running Team D’lu Mont di Monsampolo del Tronto con il tempo di 29:38 il quale sulla linea del traguardo ha preceduto Mauro Marselletti della Grottini Team Recanati con il tempo di 30:04 mentre al terzo posto si è classificato Antonio Zaini della Mara’ Avis Marathon di Cupra Marittima con il tempo di 30:10.

Tra le ragazze ha vinto Sara Carducci dell’Avis Ascoli Marathon con il tempo di 32:27 la quale ha preceduto Francesca Calvauna della Polisportiva Atri la quale proprio a causa del grande caldo ha avuto un piccolo malore all’arrivo dal quale si è prontamente ripresa fissando il cronometro sul tempo di 33:30 mentre sul terzo gradino del podio è salita Lia Di Simone della Pretuzi Runners Teramo con il tempo di 34:48.

Un’importante giornata di sport come ha sottolineato anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo il quale ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme, tra gli altri, al presidente della Provincia Loggi: “Lo sport a San Benedetto è bellezza e felicità che sono valori importanti per vivere al meglio la nostra città”. La manifestazione Corri con Martina – Premio Domenico Mozzoni è diventata una vera e propria kermesse. Infatti altre alla gara competitiva si sono svolte anche le frazioni riservate a coloro che preferiscono camminare alcuni dei quali coinvolgendo i più piccoli ed anche gli “amici a quattro zampe”.

Lo scopo sociale che da anni caratterizza la manifestazione si è ripetuto anche quest’anno. “L’intero ricavato della manifestazione – ha detto Maria Pia Silla del Lions Club San Benedetto Host – verrà destinato per i piccoli malati oncologici del “Salesi” di Ancona, per l’acquisto di un micorscopio confcolare a scansione laser. Il Salesi è un presidio di alta specialità, polo di eccellenza clinico-scientifico per la salute del bambino, orgoglio della nostra Regione, punto di riferimento preziosissimo per tutti i suoi territori”.