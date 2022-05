SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sconfitta indolore per il Porto d’Ascoli, vittoria amara per il Fano. Si può riassumere così l’1-2 maturato al Riviera delle Palme che da un lato ha visto gli orange, ormai salvi, giocare con la testa libera e dall’altro i granata che, nonostante il successo, dovranno passare dai play-out se vorranno mantenere la categoria.

Queste le parole dei due mister nel post partita.

Mister Davide Ciampelli: “Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, piú di questo non potevamo. Abbiamo lasciato qualche punto per strada, ma purtroppo è andata cosí. Cercheremo di fare questa settimana al massimo per trarre il massimo risultato dai play-out. Buon primo tempo con pochi rischi. Il gol l’abbiamo preso in una situazione strana. Predominio del porto d’ascoli in mezzo al campo, ma davanti ci hanno impensierito raramente. L’emozione più bella di questi due anni? Sicuramente l’esordio in Serie D, una cosa inimmaginabile. Ma è proprio questa l’essenza del calcio: il fatto che una piccola realtà possa compiere dei miracoli sportivi e mantenere la categoria. Futuro? Prenderemo ogni decisione col giusto equilibrio e valuteremo cosa questa squadra può ancora dare e come può essere migliorata. Per ora pensiamo solo a goderci questo momento bellissimo, i giocatori se lo meritano“.

