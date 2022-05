SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per l’ultima giornata di campionato che vedrà di fronte Porto d’Ascoli e Fano.

NOTE

Giornata dal clima estivo, 29°C. La gara sarà diretta dall’arbitro Antonio Liotta della sezione di Castellammare, coadiuvato dagli assistenti Ferdinando Savino di Napoli e Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata. Circa 50 tifosi presenti in curva sud da Fano.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-2-3-1): Testa (45′ Finori), Petrini (85′ Dondoni), Pasqualini, Passalacqua (50′ Aliffi), Sensi, Verdesi, Rossi, Evangelisti (45′ Clerici), D’Alessandro (75′ Massi), Spagna, Pietropaolo. All. Ciampelli.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-3): Tzafestas, Zanolla, Manè, Ricci, Vavassori, Trillò (50′ Tomassini), Varriale, Scoppa (70′ Casolla), Broso, Zanni, Serges (80′ Palazzo). All. Fiascaletti (sostituisce mister Catalano squalificato).

ANGOLI

1-1

AMMONITI

Zanni (F) Passalacqua (P)

ESPULSI

MARCATORI

20′ Sensi (autogol), 53′ Clerici, 75′ Varriale

CRONACA

PRIMO TEMPO

2′ Primo squillo Fano: botta di Varriale dal limite. Testa vola a deviare in angolo.

8′ Cross di Zanolla dalla trequarti destra. Broso svetta su Sensi ma non trova lo specchio.

13′ Buon contropiede del Pda: Rossi guadagna il fondo e mette al centro un pallone basso e teso. Valvassori chiude in angolo, è il primo per gli orange.

14′ Nulla di fatto sul corner, ribaltamento di fronte dei granata che si guadagnano un calcio di punizione da 30 metri. Richiamato solo verbalmente D’Alessandro.

15′ Sul calcio piazzato, Trillò cerca direttamente lo specchio. C’è solo la potenza, Testa blocca con sicurezza.

17′ OCCASIONE FANO: Passalacqua sbaglia un disimpegno e manda Broso a tu per tu col portiere. Testa salva con un miracolo. Che rischio per gli uomini di Ciampelli.

20′ VANTAGGIO FANO: cross dalla sinistra di Trillò, Sensi cerca l’anticipo in scivolata per anticipare Broso ma tocca male la sfera e la mette nella sua porta, proprio sotto le gambe di Testa. Che sfortuna, 0-1.

25′ Ancora pericolosi gli ospiti. Testa rinvia male coi piedi, Varriale arpiona la sfera e libera il destro dal limite. Alto di poco sopra l’incrocio.

34′ Partita molto bloccata in questo momento. Sensi prova a rimediare all’autogol con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma mette sul fondo.

38′ Conclusione velleitaria di Ricci. Testa la accompagna fuori con lo sguardo.

45′ Finisce senza recupero un primo tempo giocato a ritmi non altissimi. Granata avanti con l’autogol di Sensi.

Durante l’intervallo, Finori sta intensificando il riscaldamento insieme al preparatore dei portieri Francesco Terrani. Sembra che in vista ci sia un avvicendamento tra i pali.

SECONDO TEMPO

45′ Come avevamo pronosticato, Testa lascia il posto a Finori tra i pali. Esce anche Evangelisti per Clerici.

48′ CLERICI SFIORA IL PARI: il neo entrato sfugge a Manè e calcia forte sul primo palo col destro. Tzafestas chiude in angolo di piede.

50′ FALLACCIO SU CLERICI: blitz del 23 che ruba palla e va via sulla corsia di sinistra, Zanni lo stende con un intervento in scivolata da dietro. Tutti chiedono il rosso, ma l’arbitro estrae solo il giallo. Proteste di tutta la panchina del Pda.

53′ GOL DI CLERICI: l’attaccante degli orange entra benissimo in partita e pareggia i conti con un gran destro ad incrociare sul secondo palo. Tutto pari al Riviera.

60′ Verdesi prova il cross, troppo lungo per tutti.

63′ Destro a giro dal limite di Clerici che vuole la doppietta. L’estremo difensore granata blocca.

65′ Broso libera il destro dai 20 metri, Finori controlla che la sfera termini fuori.

66′ OCCASIONE FANO: manovra avvolgente degli ospiti da sinistra verso destra, la sfera arriva a Serges che col destro di prima cerca il primo palo. Palla fuori di poco.

70′ Bella trama degli orange, palla a Pasqualini che mette un bel pallone a centro area ma Manè spazza.

72′ Botta da fuori provata da Spagna, palla lontana dai pali di Tzafestas.

75′ 1-2 FANO: Varriale sfugge alla marcatura di Pasqualini e col destro mette sotto la traversa. Palla imprendibile per Finori, i granata tornano avanti, ma al momento è un gol inutile che li vede ancora ai play out.

77′ Mister Ciampelli richiama in panchina D’Alessandro per Massi. Nel Fano, esce Serges per Palazzo.

85′ Fuori Petrini per Dondoni nel Porto d’Ascoli.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero. Possesso palla sterile del Porto d’Ascoli in questo momento.

90’+3 Nessun’altra emozione. Porto d’Ascoli-Fano finisce 1-2.