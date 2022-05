Note: Pineto, 30° soleggiato. Campo in buone condizioni. Pineto in completo bianco ed inserti azzurri, Samb in tenuta rossoblu. 500 circa gli spettatori rossoblu.

Angoli 4-5

Ammoniti

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

PINETO: Mercorelli, Rodriguez, Pepe, Minincleri, Pezzotti, Domizi, Della Quercia, Barlafante, Romano, Rea, Galeano.

A disposizione: Montese, Marchegiani, Stella, Caprioli Souza, Piccioni, Cascione, Marcone, Di Giacomo, Minella. Allenatore Daniele Amaolo

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Buono, Zanazzi.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Zgrablic, Casella, Peroni, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

6′ Pericolo per il Pineto: lancio di Lorenzoni in profondità per Fall, il pallone arriva dalle parti di Mercorelli che aspetta l’ingresso della sfera in area ma è costretto a spazzare in rimessa laterale per il pressing dell’attaccante senegalese.

11′ Ferma un pericoloso contropiede Pica: riparte in velocità Romano supportato da un proprio compagno sulla destra, ma il 5 rossoblu temporeggia ed intercetta un pallone che avrebbe potuto dare vita ad un’azione pericolosa.

18′ Prima conclusione della gara: Barlafante viene servito al limite dell’area e prova la conclusione ma il tiro è troppo debole, Knoflach blocca.

21′ Altra conclusione di Barlafante: cross dalla destra di Minincleri per il 21 biancazzurro che devia di testa ma il pallone esce al lato con Knoflach che accompagna.

22′ OCCASIONE SAMB: Lisi sulla sinistra affonda in area di rigore e crossa al centro per Cardella che inizialmente cicca il pallone, successivamente la recupera e tira verso la porta. La conclusione, però, finisce alta.

32′ Buona azione dei rossoblu: ottima triangolazione tra Buon e Fall, con il 25 rossoblu che viene servito in area e conclude verso la porta, blocca Mercorelli.

33′ GOL DEL PINETO: discesa sulla sinistra di Barlafante che entra in area di rigore, disorienta Lorenzoni e cross all’altezza del dischetto. Sul pallone si avventa Minincleri che insacca sul secondo palo all’incrocio dei pali, 1-0.

35′ PAREGGIO DELLA SAMB! Dura pochissimo il vantaggio casalingo. Lisi sulla sinistra ancora una volta si rende pericoloso, se ne va con un tunnel e serve al centro Cardella che fa 1-1.

40′ OCCASIONE SAMB: provano a sfondare sulla corsia di destra i rossoblu. Riceve il pallone Buono al limite dell’area e crossa sul secondo palo per il colpo di testa di Fall. Mercorelli respinge con un grande intervento.

44′ Cambio forzato del Pineto: esce Minincleri per problemi fisici entra Caprioli Souza.

45′ Ammonito Buono, intervento in ritardo commesso ai danni di Barlafante. Punizione da buona posizione.

45+1′ Crossa da punizione Caprioli Souza al centro dell’area per Romano che colpisce di testa, Knoflach blocca ma il 24 di casa era in posizione di fuorigioco.

45+3′ Arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce 1-1 il primo tempo fra Pineto e Samb con i gol di Minincleri e Cardella.

SECONDO TEMPO

5′ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB! Pica sulla sinistra entra in area e Pepe in scivolata lo atterra. Penalty per u rossoblu.

5′ GOL DELLA SAMB! Cardella si presenta sul dischetto e con il sinistro ad incrociare batte Mercorelli, 1-2.

11′ Cambio per Amaolo: esce Pezzotti, al suo posto Cascione.

14′ Ammonito Rodriguez per aver commesso un brutto fallo su Cardella.

15′ OCCASIONE PER IL PINETO: lancio in profondità di Cascione indirizzato in area dalle parti di Romano, che viene fermato da Knoflach ma il pallone finisce in angolo.

17′ Primo cambio per Alfonsi: esce Lulli per infortunio, entra Amoruso.

18′ Cambio per il Pineto: esce Galeano ed entra il giovane Piccioni.

21′ Altro cambio per i padroni di casa: esce Rea al suo posto Di Giacomo.

23′ OCCASIONE PINETO: Di Giacomo sulla sinistra serve centralmente, al limite dell’area, Romano prova il tiro sotto l’incrocio, Knoflach con un grande intervento devia in angolo.

25′ Cambio per i rossoblu: esce Cardella ed entra Ferri Marini.

27′ OCCASIONE PINETO: cross dalla destra di Cascione al centro dell’area per il colpo di testa di Piccioni che si conclude al lato.

32′ Sostituzione per gli abruzzesi: esce Domizi, dentro Marcone.

33′ OCCASIONE PINETO: Della Quercia dalla destra effettua un cross teso sul secondo palo all’indirizzo di Barlafante che non riesce ad arrivare e il pallone finisce al lato della porta rossoblu.

37′ Ammonito Pica per aver fermato irregolarmente su Cascione, lanciato verso l’area di rigore.

39′ Cambio per gli ospiti: esce Pica, al suo posto Peroni.

42′ Ammonito Cascione per aver commesso fallo su Lisi.

45′ L’arbitro assegna cinque minuti di recupero.

45+1′ OCCASIONE PINETO: altro cross dalla destra di Cascione per il colpo di testa di Romano che conclude al lato di poco.

45+5′ Finisce qui! La Samb con questa vittoria accede alla zona play-off e incontrerà il Tolentino.