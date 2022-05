Note: Pineto, 30° soleggiato. Campo in buone condizioni. Pineto in completo bianco ed inserti azzurri, Samb in tenuta rossoblu. 500 circa gli spettatori rossoblu.

Angoli 1-2

Ammoniti

Espulsi

Marcatori

FORMAZIONI

PINETO: Mercorelli, Rodriguez, Pepe, Minincleri, Pezzotti, Domizi, Della Quercia, Barlafante, Romano, Rea, Galeano.

A disposizione: Montese, Marchegiani, Stella, Caprioli Souza, Piccioni, Cascione, Marcone, Di Giacomo, Minella. Allenatore Daniele Amaolo

SAMBENEDETTESE: Knoflach, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Buono, Zanazzi.

A disposizione: Abbrandini, Amoruso, Ferri Marini, Di Domenicantonio, Varga, Zgrablic, Casella, Peroni, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

6′ Pericolo per il Pineto: lancio di Lorenzoni in profondità per Fall, il pallone arriva dalle parti di Mercorelli che aspetta l’ingresso della sfera in area ma è costretto a spazzare in rimessa laterale per il pressing dell’attaccante senegalese.

11′ Ferma un pericoloso contropiede Pica: riparte in velocità Romano supportato da un proprio compagno sulla destra, ma il 5 rossoblu temporeggia ed intercetta un pallone che avrebbe potuto dare vita ad un’azione pericolosa.

18′ Prima conclusione della gara: Barlafante viene servito al limite dell’area e prova la conclusione ma il tiro è troppo debole, Knoflach blocca.

21′ Altra conclusione di Barlafante: cross dalla destra di Minincleri per il 21 biancazzurro che devia di testa ma il pallone esce al lato con Knoflach che accompagna.

22′ OCCASIONE SAMB: Lisi sulla sinistra affonda in area di rigore e crossa al centro per Cardella che inizialmente cicca il pallone, successivamente la recupera e tira verso la porta. La conclusione, però, finisce alta.