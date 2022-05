ACQUAVIVA PICENA – Con l’approssimarsi delle elezioni del 12 giugno Pierpaolo Rosetti presenta il programma elettorale del suo partito (Acquaviva più Forte) insieme alla sua ricandidatura a Sindaco.

Molti i temi toccati nel programma, a cominciare da numerosi interventi di tipo sociale, che vanno dall’assistenza domiciliare al Co-housing, una modalità di gestione dei servizi del tutto inedita in Italia.

Particolare attenzione è stata rivolta al tema della scuola. Nel programma si parla chiaramente della proposta di costruire un nuovo edificio scolastico, una struttura nuova ed efficiente, che verrà realizzata seguendo tutti i criteri di ecosostenibilità che oggi sono richiesti dalla normativa corrente.

Naturalmente non può mancare una grande cura per le varie necessità urbanistiche del territorio, a partire dal programma di asfaltatura delle strade e di adeguamento della segnaletica stradale, per venire in contro alle varie esigenze turistiche tipiche del periodo estivo.

Proprio sul tema del turismo il programma di Rosetti si fa particolarmente ambizioso: il Sindaco in carica punta ad una destagionalizzazione dell’offerta turistica, attraverso una serie di eventi che non si limitino all’estate, ma che, grazie ad una fitta rete di collaborazioni, possano protrarsi anche nei periodi di bassa stagione.

Piene di entusiasmo suonano le parole dello stesso Rosetti: “Il 12 giugno è importante partecipare ed esprimere il proprio voto facendo una scelta determinante, perché il lavoro di chi viene eletto per amministrare un piccolo borgo come il nostro disegna il paese in cui tutti noi viviamo“.